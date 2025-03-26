Токаев поздравил президента и народ Бангладеш с национальным праздником

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Бангладеш Мохаммаду Шахабуддину Чуппу, сообщает Zakon.kz.

Об этом 26 марта 2025 года проинформировали в Telegram-канале Акорды.

"Касым-Жомарт Токаев поздравил Мохаммада Шахабуддина Чуппу и народ Бангладеш с национальным праздником – Днем независимости. Президент Казахстана выразил уверенность в том, что двустороннее сотрудничество, основанное на узах дружбы и взаимопонимания, будет и впредь развиваться на благо двух народов", – говорится в сообщении, распространенном в среду.

Также сообщается, что глава государства пожелал Мохаммаду Шахабуддину Чуппу успехов в его ответственной деятельности, а бангладешскому народу – благополучия и процветания.

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Ранее Касым-Жомарт Токаев принял заведующего отделом международных связей Центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао.