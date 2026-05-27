Политика

Главы государств поздравили казахстанцев с праздником Курбан айт

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2026 16:01 Фото: akorda.kz
На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные письма и телеграммы от глав иностранных государств и руководителей международных организаций по случаю праздника Курбан айт, передает Zakon.kz.

Об этом 27 мая 2026 года сообщили в Акорде. По их данным, в своей телеграмме президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подчеркнул, что праздник Курбан побуждает к дальнейшему укреплению духа братства между нашими дружественными народами, объединенными общей историей, языком, религией и традициями.

"Убежден, что в результате наших общих устремлений отношения стратегического партнерства и союзничества между нашими странами будут и впредь последовательно укрепляться", – написал лидер Узбекистана.

Как подчеркнул в своем поздравлении президент Кыргызстана Садыр Жапаров, Курбан айт – это символ духовного очищения, благотворительности и единства.

"Верю, что этот светлый праздник и впредь будет укреплять историческую дружбу, братство и взаимное доверие между нашими народами", – говорится в телеграмме.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил важность этого праздника, способствующего укреплению дружбы, взаимовыгодного сотрудничества и взаимопонимания между народами.

"На протяжении веков этот священный праздник побуждает наши народы следовать его высоким духовным ценностям – гуманизму, совершению добрых и благих дел, щедрости, справедливости, помощи нуждающимся и взаимной поддержке", – говорится в телеграмме поздравления.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул, что этот священный праздник, символизирующий торжество веры и милосердия, объединяет всю мусульманскую умму.

"Искренне верю, что приверженность общим духовным ценностям и впредь будет способствовать укреплению дружбы и солидарности между нашими народами", – написал глава Туркменистана.

Поздравления в адрес президента Казахстана по случаю праздника Курбан айт также направили президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель Дубая шейх Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, Эмир Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмад аль-Джабер ас-Сабах, наследный принц Кувейта Сабах Халид аль-Хамад ас-Сабах,Король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа, президент Алжира Абдель Маджид Теббун, премьер-министр Афганистана Мохаммад Хасан Ахунд, генеральный секретарь ОИС Хиссейн Брахим Таха, генеральный директор ИСЕСКО Салим бен Мухаммад аль-Малик, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев и другие.

Письма и телеграммы продолжают поступать.

Ранее Токаев поздравил казахстанцев с праздником Курбан айт.

