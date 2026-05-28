На форуме ЕАЭС главам государств показали технологии, меняющие будущее
Фото: Акорда
Главы государств – членов ЕАЭС посетили выставку Евразийского экономического форума, сообщает Zakon.kz.
Как пишет Акорда, в рамках форума президентам Казахстана, России, Беларуси, Кыргызстана и главам делегаций была представлена выставка передовых технологических и цифровых решений, а также возможности Международного центра искусственного интеллекта Alem.ai.
Высокие гости ознакомились с экспозицией музея искуственного интеллекта, а также стендами стран – участниц ЕАЭС.
Казахстанская сторона представила ключевые инициативы в сфере цифровизации и искусственного интеллекта, включая проекты Astana Smart City, Alem GPT, Smart Data Finance, Smart Cargo+Keden и другие.
Ранее Токаев на пленарном заседании Евразийского экономического форума рассказал, как искусственный интеллект может повлиять на развитие государств – членов ЕАЭС.
