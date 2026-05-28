Как "умные" технологии могут помочь развитию ЕАЭС, рассказал Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пленарном заседании Евразийского экономического форума 28 мая 2026 года рассказал, как искусственный интеллект может повлиять на развитие государств – членов ЕАЭС, передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что ситуация на мировом рынке выглядит сложной, во многом даже непредсказуемой.

"Традиционные экономические вызовы наслоились на масштабный, так называемый цифровой сдвиг, который в скором времени полностью переформатирует правила игры. В этой связи тема нынешнего форума приобретает особую актуальность. Мы видим, как стремительное развитие технологий искусственного интеллекта уже превратилось в фундаментальный фактор глобальной экономики. В международной аналитике, например, Golden Saks, полагают, что в ближайшие десятилетия потенциальный прирост мирового валового внутреннего продукта в результате применения искусственного интеллекта составит около 7 трлн долларов. Это неизбежно приведет к формированию нового технологического уклада, что, в свою очередь, повлечет за собой кардинальное изменение структуры занятости во всех секторах экономики", – сказал президент.

Токаев привел данные Международного валютного фонда, согласно которым в предстоящие годы по мере внедрения технологий искусственного интеллекта на мировом рынке труда произойдет сокращение около 40% рабочих мест.

"Потребуется переобучение сотен и сотен миллионов людей в разных уголках планеты и получение новых навыков и новых знаний. Ключевая проблема заключается в том, сможем ли мы использовать цифровые технологии в качестве эффективного инструмента, ускоренного экономического и общественного развития. Без преувеличения можно сказать, что от успешного решения данного вопроса зависит будущее стран", – заявил он.

Глава государства подчеркнул, что Казахстан довольно успешно внедряет "умные" платформы в систему государственного управления и реальный сектор экономики.

"Параллельно мы в ускоренном темпе развиваем необходимую инфраструктуру. В Казахстане впервые в нашем регионе были запущены два суперкомпьютера на основе передовых технологий. Приоритетной задачей объявлено создание Долины центров обработки данных. Этот масштабный проект становится точкой притяжения глобального капитала и мировых технологических гигантов. Параллельно инвестируем значительные средства человеческих капиталов", – добавил Касым-Жомарт Токаев.

Указал он и на важность активизировать внедрение новых технологий, прежде всего искусственного интеллекта, в сферу торговли и логистики.

"Для ускорения таможенных процедур важно усилить взаимодействие национальных цифровых систем. Это позволит в режиме реального времени оперативно обрабатывать все документы, выявлять узкие места, прогнозировать грузопотоки. Радикально снизить издержки бизнеса и увеличить объемы торговли на пространстве ЕАЭС поможет взаимное признание цифровых подписей", – уверен президент.

Для усиления продовольствия и безопасности наших стран предлагается уделить приоритетное внимание и внедрению интеллектуальных систем в агрокоммерческом комплексе.

"Считаю, что активное всестороннее применение новых технологий станет важнейшим фактором обеспечения динамичного экономического роста государств-участников ЕАЭС... Сегодня мы принимаем инициированное мной в декабре 2025 года совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Главная цель документа – зафиксировать общие подходы участникам Союза в цифровизации ключевых отраслей экономики, обеспечить безопасное внедрение технологии искусственного интеллекта с учетом взаимных интересов. Выражаю благодарность всем главам государств – участников Евразийского экономического союза за поддержку в разработке и принятии этого важного документа", – резюмировал глава государства.

В Казахстане проходит форум ЕАЭС с участием высоких гостей. Он проводится в рамках председательства Республики Казахстан в органах Евразийского экономического союза в 2026 году. На международной дискуссионной площадке будет обсуждена тема "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".

Евразийский экономический форум является ежегодным деловым мероприятием Евразийского экономического союза, проводимым поочередно в государстве ЕАЭС, председательствующем в органах Союза – Высшем Евразийском экономическом совете, Евразийском межправительственном совете и Совете Евразийской экономической комиссии. Мероприятие ориентировано на руководителей крупного, среднего и малого бизнеса государств-членов и третьих стран, представителей органов государственной власти и международных организаций.