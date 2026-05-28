Как "умные" технологии могут помочь развитию ЕАЭС, рассказал Токаев
Глава государства отметил, что ситуация на мировом рынке выглядит сложной, во многом даже непредсказуемой.
"Традиционные экономические вызовы наслоились на масштабный, так называемый цифровой сдвиг, который в скором времени полностью переформатирует правила игры. В этой связи тема нынешнего форума приобретает особую актуальность. Мы видим, как стремительное развитие технологий искусственного интеллекта уже превратилось в фундаментальный фактор глобальной экономики. В международной аналитике, например, Golden Saks, полагают, что в ближайшие десятилетия потенциальный прирост мирового валового внутреннего продукта в результате применения искусственного интеллекта составит около 7 трлн долларов. Это неизбежно приведет к формированию нового технологического уклада, что, в свою очередь, повлечет за собой кардинальное изменение структуры занятости во всех секторах экономики", – сказал президент.
Токаев привел данные Международного валютного фонда, согласно которым в предстоящие годы по мере внедрения технологий искусственного интеллекта на мировом рынке труда произойдет сокращение около 40% рабочих мест.
"Потребуется переобучение сотен и сотен миллионов людей в разных уголках планеты и получение новых навыков и новых знаний. Ключевая проблема заключается в том, сможем ли мы использовать цифровые технологии в качестве эффективного инструмента, ускоренного экономического и общественного развития. Без преувеличения можно сказать, что от успешного решения данного вопроса зависит будущее стран", – заявил он.
Глава государства подчеркнул, что Казахстан довольно успешно внедряет "умные" платформы в систему государственного управления и реальный сектор экономики.
"Параллельно мы в ускоренном темпе развиваем необходимую инфраструктуру. В Казахстане впервые в нашем регионе были запущены два суперкомпьютера на основе передовых технологий. Приоритетной задачей объявлено создание Долины центров обработки данных. Этот масштабный проект становится точкой притяжения глобального капитала и мировых технологических гигантов. Параллельно инвестируем значительные средства человеческих капиталов", – добавил Касым-Жомарт Токаев.
Указал он и на важность активизировать внедрение новых технологий, прежде всего искусственного интеллекта, в сферу торговли и логистики.
"Для ускорения таможенных процедур важно усилить взаимодействие национальных цифровых систем. Это позволит в режиме реального времени оперативно обрабатывать все документы, выявлять узкие места, прогнозировать грузопотоки. Радикально снизить издержки бизнеса и увеличить объемы торговли на пространстве ЕАЭС поможет взаимное признание цифровых подписей", – уверен президент.
Для усиления продовольствия и безопасности наших стран предлагается уделить приоритетное внимание и внедрению интеллектуальных систем в агрокоммерческом комплексе.
"Считаю, что активное всестороннее применение новых технологий станет важнейшим фактором обеспечения динамичного экономического роста государств-участников ЕАЭС... Сегодня мы принимаем инициированное мной в декабре 2025 года совместное заявление об ответственном развитии искусственного интеллекта. Главная цель документа – зафиксировать общие подходы участникам Союза в цифровизации ключевых отраслей экономики, обеспечить безопасное внедрение технологии искусственного интеллекта с учетом взаимных интересов. Выражаю благодарность всем главам государств – участников Евразийского экономического союза за поддержку в разработке и принятии этого важного документа", – резюмировал глава государства.
В Казахстане проходит форум ЕАЭС с участием высоких гостей. Он проводится в рамках председательства Республики Казахстан в органах Евразийского экономического союза в 2026 году. На международной дискуссионной площадке будет обсуждена тема "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке: ставка на искусственный интеллект".
