В Астане проходит очередное заседание ВЕЭС
Сегодня, 29 мая 2026 года, в Астане проходит очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает Zakon.kz.
Известно, что президент России Владимир Путин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Беларуси Александр Лукашенко и вице-премьер Армении Мгер Григорян прибыли во Дворец Независимости.
По данным пресс-службы Акорды, высоких гостей встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.
Днем ранее, 28 мая, в Астане прошел V Евразийский экономический форум. Тогда во время выступления глава Казахстана отметил, что форум, по общему признанию, эффективная платформа для профессионального и плодотворного диалога по приоритетным вопросам развития евразийской интеграции.
