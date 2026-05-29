В Астане проходит очередное заседание ВЕЭС

Сегодня, 29 мая 2026 года, в Астане проходит очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), сообщает Zakon.kz.

Известно, что президент России Владимир Путин, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Беларуси Александр Лукашенко и вице-премьер Армении Мгер Григорян прибыли во Дворец Независимости.

По данным пресс-службы Акорды, высоких гостей встретил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Днем ранее, 28 мая, в Астане прошел V Евразийский экономический форум. Тогда во время выступления глава Казахстана отметил, что форум, по общему признанию, эффективная платформа для профессионального и плодотворного диалога по приоритетным вопросам развития евразийской интеграции.