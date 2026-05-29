Полный текст выступления Токаева на заседании Высшего Евразийского экономического совета

Под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева 29 мая 2026 года состоялось очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава государства поблагодарил лидеров стран – участниц ЕАЭС, государств – наблюдателей и приглашенных гостей за участие в мероприятиях в Астане.

"Наша сегодняшняя встреча имеет особое значение: в этот день в 2014 году был подписан Договор, положивший начало нашему Объединению. Решением Высшего совета 29 мая официально объявлен Днем Евразийского экономического союза. История нашего Объединения насчитывает уже более десяти лет, за это время проделана большая работа по углублению экономической интеграции. Примечательно, что в эти дни, наряду с заседанием Высшего совета, столица Казахстана принимает Евразийский экономический форум. Уверен, итоги Форума придадут новый импульс многостороннему деловому партнерству". Касым-Жомарт Токаев

Далее Токаев подчеркнул, что Евразийский экономический союз сохраняет положительную динамику макроэкономического развития:

"Согласно прогнозам, темпы прироста совокупного ВВП государств ЕАЭС в 2026-2027 годах составят около 2,5%. Несмотря на волатильность глобальных рынков, товарооборот между нашими странами в прошлом году превысил 95 миллиардов долларов. В текущем году мы ожидаем увеличение объема взаимной торговли на более чем 6%, что позволит преодолеть рубеж в 100 миллиардов долларов. В то же время, оценки международных организаций о состоянии глобального рынка неутешительны. Согласно докладу МВФ, в текущем году прогноз роста мировой экономики скорректирован в сторону замедления до 3%. Очевидно, что общемировые структурные изменения не могут не оказать влияния и на экономическую динамику ЕАЭС. В этих условиях особую актуальность приобретают задачи адаптации нашего Объединения к новым реалиям, укрепления внутренней устойчивости и повышения его конкурентоспособности".

Также на правах председателя Высшего Совета президент Казахстана обозначил ряд стратегических приоритетов, нацеленных на дальнейшее поступательное развитие интеграционной структуры. Он поблагодарил коллег за поддержку казахстанских предложений.

"Важнейшим подтверждением нашего единодушия стало принятие Совместного заявления об ответственном развитии искусственного интеллекта. Рассчитываю на наше активное взаимодействие в данной сфере. Считаю важным сфокусировать совместные усилия на следующих приоритетных направлениях. Первое. Укрепление цифрового фундамента евразийской интеграции. В условиях формирования нового технологического уклада на основе цифровизации и искусственного интеллекта ключевыми факторами успеха становятся скорость обработки данных, уровень автоматизации и глубина внедрения инноваций. По расчетам экспертов, общемировые вложения в технологии искусственного интеллекта уже превысили знаковую отметку в один триллион долларов. Ожидается, что в ближайшие десятилетия его совокупный вклад в глобальную экономику продемонстрирует кратный рост и перешагнет рубеж в 7 триллионов долларов. Передовые технологии должны стать и уже становятся мощным катализатором евразийской интеграции. Можно с уверенностью говорить о том, что эта работа на пространстве ЕЭАС приобретает последовательный характер. Трансформация затрагивает все сферы деятельности – от промышленности и логистики до сельского хозяйства и государственного управления", – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, как сообщил глава государства, в Казахстане осуществляется системная работа по внедрению искусственного интеллекта.

"На базе Astana Hub формируется полноценная, динамично развивающаяся стартап-экосистема. В стране активно развивается более 100 новых высокотехнологических компаний. Казахстан официально закрепил за собой статус нетто-экспортера технологий: объем экспорта IT-услуг превысил 1 миллиард долларов. Наши стартовые позиции подтверждаются на международном уровне. Согласно глобальному рейтингу EGDI (E-Government Development Index) Казахстан занимает 24-е место, а по качеству онлайн-услуг закрепился в десятке лидеров. Наша следующая задача – масштабировать этот успех. В Астане запущен Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai. Центр призван стать не просто точкой притяжения талантливых разработчиков, но и ключевой региональной площадкой для создания и внедрения прикладных решений на базе искусственного интеллекта. Хочу отметить, что мы внимательно изучаем и высоко оцениваем достижения государств – членов ЕАЭС в сфере цифровизации, внедрения платформенных решений и современных подходов к государственному управлению. Каждая из стран – участниц Союза уже накопила значительный опыт в отдельных направлениях цифровой трансформации, представляющий прикладной интерес. Убежден, что наряду с развитием национальных компетенций нужно активнее формировать совместные технологические инициативы, обмениваться лучшими практиками и эффективными решениями. Такой подход позволит существенно ускорить цифровое развитие ЕАЭС, повысить конкурентоспособность наших экономик". Касым-Жомарт Токаев

В продолжении Токаев назвал еще одним приоритетом цифровизацию евразийских транспортных коридоров. По его словам, Евразийский транспортный каркас представляет собой высокотехнологичную систему международных маршрутов, соединяющих ключевые рынки Азии, Европы и Ближнего Востока.

"Речь идет о разветвленной сети сквозных коридоров общей протяженностью более 50 тысяч километров, из которых свыше 10 тысяч проходит по территории Казахстана. Для сохранения ключевой роли в глобальной системе торгово-экономических связей всем нам потребуется дальнейшее развитие и оцифровка трансграничной инфраструктуры. Гибкие логистические решения, стабильность поставок, скорость прохождения грузов позволят существенно нарастить объемы транзитных потоков в ЕАЭС. Поэтому с конца прошлого года мы системно внедряем такой инструмент, как Smart Cargo, действующий по принципу "единого окна". В рамках данной платформы проводятся работы по оцифровке транспортных коридоров. В Казахстане внедрен механизм обмена электронными бланками разрешений с соседними странами. Взаимная интеграция информационных систем в рамках Союза – требование времени. В этой связи крайне актуальна проводимая Евразийской экономической комиссией работа по созданию цифровой "витрины" национальных сервисов. Полагаю, нам необходимо ускорить эти процессы и обеспечить формирование полноценной экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС. Убежден, консолидация усилий в этом направлении позволит создать высокотехнологический транспортный хаб Евразии". Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана подчеркнул важность цифровой трансформации промышленности и агропромышленного комплекса стран ЕАЭС. По его словам, цифровизация экономики – это не дань технологической моде, а ключевой фактор конкурентоспособности.

"В Казахстане мы подошли к этому вызову достаточно системно, запустив масштабную Концепцию цифровой трансформации. Роботизация, облачные решения в промышленном секторе и горно-металлургическом комплексе, "цифровые двойники" крупных промышленных предприятий повышают производительность, снижают издержки. Автоматизация сельского хозяйства увеличивает урожайность, сберегает водные ресурсы, снижает нагрузку на экологию. В животноводстве развернут ряд цифровых систем, которые исключают бумажный документооборот и повышают достоверность учета. По всей стране приступили к работе более 650 "умных" ферм, оснащенных автоматизированными системами доения, кормления и контроля микроклимата. В растениеводстве, включая семеноводство, последовательно внедряется система прослеживаемости продукции по принципу "от поля до стола". Благодаря цифровым возможностям детального планирования и прогнозирования Казахстан второй год подряд собирает рекордные объемы зерновых – на уровне 27 миллионов тонн. Ведется работа по полной оцифровке всех сельскохозяйственных угодий. Активно расширяется применение агродронов, спутниковой навигации и данных метеостанций. В электронный формат переводится процесс предоставления земель в пользование. Государственная поддержка аграриев будет полностью переведена в электронный вид, что снизит коррупционные риски". Касым-Жомарт Токаев

Помимо этого глава государства указал на необходимость масштабирования опыта цифровизации сельского хозяйства.

"Наши усилия могут быть сосредоточены на поддержке высокотехнологичных инициатив, способных укрепить позиции ЕАЭС на глобальном продовольственном рынке. Принятие поправок в Договор о Евразийском экономическом союзе в части финансовой поддержки кооперационных проектов в сфере агропромышленного комплекса – важный шаг на этом пути. Для масштабного финансирования таких технологических инициатив необходимо в полной мере задействовать потенциал Евразийского банка развития. За два десятилетия с момента своего учреждения финансовый институт показал себя как эффективный и востребованный инструмент евразийской интеграции. В узком составе мы заслушали содержательный доклад председателя правления Банка и утвердили его. Пришли к мнению, что ЕАБР должен и впредь оставаться ключевым локомотивом в реализации стратегических проектов на пространстве нашего Союза", – подчеркнул президент.

В выступлении еще одним приоритетом был обозначен поиск новых точек роста в условиях трансформации мировой экономики.

"От скорости адаптации к новым технологическим вызовам напрямую зависит долгосрочная устойчивость наших национальных экономик, их место в будущем мироустройстве. Об этом довольно подробно мы говорили вчера, в первый день Евразийского экономического форума. Волны технологического прогресса, от тотальной цифровизации до создания искусственного интеллекта, идут одна за другой. При этом каждая новая технологическая ступень создает основу для последующего прорыва, открывая невероятные возможности для тех, кто способен заглянуть за горизонт. По оценкам экспертов, в ближайшие 20 лет будет выделен целый ряд значимых технологических тенденций, включая биотехнологии, автономные системы, космическую экономику, хранение энергии, квантовые вычисления. В частности, согласно долгосрочным прогнозам, к 2035 году объем мирового рынка робототехники превысит рубеж в 376 миллиардов долларов. В индустрии виртуальной реальности будет вращаться около 700 миллиардов долларов. Нашим странам, конечно же, нельзя оставаться в стороне от мировых тенденций. Считаю, что Евразийская экономическая комиссия должна оказать поддержку в обмене практическим опытом и реализации совместных проектов по наиболее перспективным направлениям развития". Касым-Жомарт Токаев

Президент Казахстана отметил важность реализации торгово-экономического потенциала ЕАЭС на внешнем контуре. По его мнению, необходимо дальнейшее расширение связей Союза со странами Арабского мира, Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки, а также с авторитетными региональными экономическими объединениями.

"На текущем этапе активно продвигаются переговоры с Индией по созданию зоны свободной торговли. Считаю, что эта работа достойна внимания, как и другие направления этой деятельности. Сегодня в узком формате Президент Беларуси высказал, на мой взгляд, правильное предложение в отношении того, что партнеры по созданию зоны свободной торговли, как, впрочем, и по обретению статуса наблюдателя, должны подбираться в избирательном режиме, если так можно выразиться, то есть не чохом, не всех подряд, а тех, кто действительно соответствует определенным критериям и могут принести пользу Евразийскому экономическому союзу". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства заявил, что Казахстан в рамках своего председательства в органах ЕАЭС намерен и далее всемерно содействовать укреплению общего экономического потенциала, обеспечению устойчивого развития стран – участниц.

"Убежден, что совместными усилиями мы сможем добиться больших результатов и вывести сотрудничество в рамках Союза на качественно новый уровень. В прошлом году мы успешно завершили план мероприятий по реализации стратегических направлений в деятельности ЕАЭС. Впереди много новых задач, предусмотренных Декларацией о дальнейшем развитии евразийской интеграции. Хотел бы в заключение пожелать всем успешной работы в рамках достижения поставленных целей", – подытожил президент Казахстана.

В ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе выступили президент Беларуси Александр Лукашенко, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент России Владимир Путин, вице-премьер Армении Мгер Григорян, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, вице-президент Кубы Сальвадор Вальдес Меса, министр промышленности, рудников и торговли Исламской Республики Иран Сейед Мохаммад Аттабак и председатель Коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев.

О том, какие именно документы подписали главы государств по итогам заседания ВЕЭС в расширенном составе, можно узнать по этой ссылке.