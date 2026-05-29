Политика

Токаев провел встречу с вице-президентом Кубы: на повестке ИИ и экономика

Токаев провел встречу с вице-президентом Кубы: на повестке ИИ и экономика, фото - Новости Zakon.kz от 29.05.2026 19:21 Фото: akorda.kz
Состоялась встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с вице-президентом Кубы Сальвадором Вальдесом Месой. Об этом 29 мая 2026 года сообщили в Акорде, передает Zakon.kz.

Глава государства поблагодарил высокого гостя за участие в сегодняшнем мероприятии, подчеркнув, что для Казахстана участие Кубы в работе ЕАЭС имеет большое значение.

Президент отметил актуальность повестки прошедшего Евразийского экономического форума, посвященного вопросам развития искусственного интеллекта, и указал на перспективы расширения двустороннего сотрудничества в данной сфере.

"Касым-Жомарт Токаев сообщил гостю о проводимых в стране мерах по внедрению технологий ИИ и цифровизации ключевых отраслей экономики. В этом контексте он выразил готовность поделиться опытом с кубинской стороной в области развития электронного правительства, включая экспорт передовых казахстанских цифровых решений", – говорится в сообщении.

В свою очередь Сальвадор Вальдес Меса передал главе нашего государства слова приветствия президента Кубы Мигеля Марио Диас-Канеля Бермудеса и выразил готовность к укреплению торгово-экономических связей между странами.

В ходе встречи также был отмечен потенциал для наращивания взаимовыгодного сотрудничества в таких перспективных направлениях, как медицина и фармацевтика. Кроме того, были обсуждены возможности для дальнейшего углубления деловых и культурно-гуманитарных связей.

Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.

Ранее ключевые факторы развития ЕАЭС озвучил Токаев.

