Ключевые факторы развития ЕАЭС озвучил Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев на заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в расширенном составе 29 мая 2026 года рассказал о важности укрепления цифрового фундамента ЕАЭС, корреспондент Zakon.kz.

Глава государства отметил, что ЕАЭС сохраняет положительную динамику макроэкономического развития.

"Согласно прогнозам, темпы прироста совокупного валового внутреннего продукта государств Союза в 2026-2027 годах составят около 2,5%. Несмотря на нестабильность и волатильность глобальных рынков, товарооборот между нашими странами в прошлом году превысил 95 млрд долларов. В текущем году мы ожидаем увеличение объемов взаимной торговли на более чем 6%, что позволит преодолеть рубеж 100 млрд долларов", – добавил он.

Токаев также указал на то, что оценки международных организаций состояния глобального рынка неутешительные.

"Согласно докладу Международного валютного фонда, в текущем году прогноз роста мировой экономики скорректирован в сторону замедления до 3%. Очевидно, что общемировые структурные изменения не могут не оказать влияния и на экономическую динамику Союза. В этих условиях особую актуальность приобретают задачи адаптации нашего объединения к новым реалиям, укрепление внутренней устойчивости и повышение его конкурентоспособности", – подчеркнул президент.

Для дальнейшего развития интеграционной структуры, по его словам, важно сфокусировать совместные усилия на укреплении цифрового фундамента ЕАЭС.

"В условиях формирования нового технологического уклада на основе цифровизации и искусственного интеллекта ключевыми факторами успеха становятся скорость обработки данных, уровень автоматизации и глубина внедрения инноваций. По расчетам экспертов, общемировые вложения в технологии ИИ уже превысили знаковую отметку в 1 трлн долларов. Ожидается, что в ближайшие десятилетия его совокупный вклад в глобальную экономику продемонстрирует кратный рост и перешагнет рубеж в 7 трлн долларов. Передовые технологии должны стать и уже становятся мощным катализатором евразийской интеграции", – указал Касым-Жомарт Токаев.

По его оценке, эта работа на пространстве Союза приобретает последовательный характер: трансформация затрагивает все сферы деятельности – от промышленности и логистики до сельского хозяйства и государственного управления. Глава государства также отметил, что Казахстан внимательно изучает и высоко оценивает достижения государств-членов ЕАЭС в сфере цифровизации, внедрения платформенных решений и современных подходов в государственном управлении.

"Каждая из стран-участниц Союза накопила значительный опыт в отдельных направлениях цифровой трансформации, представляющий прикладной интерес. Убежден, что наряду с развитием национальных компетенцией нужно активнее формировать совместные технологические инициативы, обмениваться лучшими практиками и эффективными решениями. Такой подход позволит существенно ускорить цифровое развитие ЕАЭС, повысить конкурентоспособность наших экономик", – резюмировал президент.

