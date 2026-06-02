"Не изменился": Токаев раскритиковал темпы развития Конаева

Сегодня, 2 июня 2026 года, президент Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматинскую область и провел совещание. По его словам, в целом, темпы развития региона неплохие, проводится соответствующая работа, сообщает Zakon.kz.

К примеру, уточнил глава государства, объем валового регионального продукта по итогам 2025 года составил 6,7 трлн тенге с ростом 5,4%. За январь – апрель текущего года по краткосрочному экономическому индикатору область на 5 месте. "Активно идет работа по привлечению инвестиций. С начала года в экономику области инвестировано 266,2 млрд тенге. Объемы промышленного производства достигли порядка 900 млрд тенге. Между тем, недостаточно используются возможности аграрного сектора. По итогам 4 месяцев текущего года индекс физического объема сельского, лесного и рыбного хозяйства составил 101,2%". Касым-Жомарт Токаев Однако президент обратил внимание на одну существующую проблему. "Строительство инфраструктуры в Конаеве продвигается медленными темпами. Как говорится, облик города не изменился, все осталось по-прежнему. Для полноценного развития Алматинской области городу жизненно и безотлагательно необходима базовая инфраструктура: образовательные, административные, культурные и спортивные объекты. Руководство области должно обратить внимание на эту актуальную проблему". Касым-Жомарт Токаев Материал по теме Токаев прибыл с рабочей поездкой в Алматинскую область Ранее Токаев рассказал, каким будет город будущего в Казахстане.

