Токаев рассказал, каким будет город будущего в Казахстане

Глава государства Касым-Жомарт Токаев 2 июня 2026 года выступил на совещании по развитию города Алатау, сообщает Zakon.kz.

Президент отметил, что сегодня будут обсуждены актуальные вопросы развития города.

"Как вам известно, два года назад мною было принято решение о создании Алатау как города будущего. Данный проект имеет стратегическое значение для всей страны. Мы намерены привлечь инвестиции в Алатау для превращения его в новый центр деловой активности и инноваций". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что для казахстанцев, особенно будущих поколений, откроются большие возможности для того, чтобы работать, жить и расти в этом новом городе.

"Поэтому основные принципы, по которым будет развиваться город, были закреплены в новой Конституции. Подписан Конституционный закон "О специальном правовом режиме города Алатау". На данном этапе необходимо обсудить ряд актуальных вопросов. Следует подвести итоги проделанной работы, определить оперативные задачи и долгосрочные приоритеты. Одним словом, требуется наметить направление для дальнейшей работы". Касым-Жомарт Токаев

В целом, как заявил президент, для ускоренного решения ключевых вопросов развития Алатау обеспечиваются все необходимые условия.

"Уже сейчас можно сказать, что создан прочный правовой фундамент для качественного развития города, включая установление налоговых преференций и упрощение правил для предпринимательской деятельности. Кроме того, будет обеспечена комплексная защита интересов локального бизнеса, а также создана регуляторная среда для развития цифровых активов. Таким образом, сегодня Алатау можно назвать "городом ускоренного развития" с уникальным правовым статусом". Касым-Жомарт Токаев

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Алматинскую область с рабочей поездкой. Президенту показали, каким станет город Алатау к 2050 году.