"Нужны результаты, а не отчеты на бумаге": Токаев предупредил ответственных за развитие Алатау

Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 2 июня 2026 года на совещании по развитию города Алатау, предупредил о персональной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Президент заявил, что работа по благоустройству города должна проводиться комплексно. Он отметил, что это задача, которая касается абсолютно всех городов Казахстана.

"Введение специального режима управления, защиту инвестиций и развитие базовой инфраструктуры нельзя рассматривать отдельно друг от друга. Все эти направления важны. Например, без базовой инфраструктуры и реальной защиты инвестиций – никакой международный инвестор к нам не придет. Это очевидно. А без специального правового режима – не будет возможности применять инновационные подходы". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что "проект Алатау – это наш шанс построить город, отвечающий самым высоким мировым стандартам качества жизни и деловой среды".

"Это обязательства государственного масштаба и работа, имеющая стратегическое значение для нашей страны. Поэтому мы должны работать основательно, тщательно и качественно. Всем нам нужны конкретные результаты, а не отчеты на бумаге. Необходимые условия для успешной работы созданы, сроки и показатели определены, ресурсы имеются. Теперь все зависит только от своевременного и качественного исполнения поставленных задач. За каждое направление будет возложена персональная ответственность. Уверен, что мы совместно и успешно реализуем этот масштабный проект". Касым-Жомарт Токаев

