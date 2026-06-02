#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Политика

"Нужны результаты, а не отчеты на бумаге": Токаев предупредил ответственных за развитие Алатау

президент РК Касым-Жомарт Токаев, аким Алматинской области Марат Султангазиев, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 15:29 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая 2 июня 2026 года на совещании по развитию города Алатау, предупредил о персональной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Президент заявил, что работа по благоустройству города должна проводиться комплексно. Он отметил, что это задача, которая касается абсолютно всех городов Казахстана.

"Введение специального режима управления, защиту инвестиций и развитие базовой инфраструктуры нельзя рассматривать отдельно друг от друга. Все эти направления важны. Например, без базовой инфраструктуры и реальной защиты инвестиций – никакой международный инвестор к нам не придет. Это очевидно. А без специального правового режима – не будет возможности применять инновационные подходы".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства подчеркнул, что "проект Алатау – это наш шанс построить город, отвечающий самым высоким мировым стандартам качества жизни и деловой среды".

"Это обязательства государственного масштаба и работа, имеющая стратегическое значение для нашей страны. Поэтому мы должны работать основательно, тщательно и качественно. Всем нам нужны конкретные результаты, а не отчеты на бумаге. Необходимые условия для успешной работы созданы, сроки и показатели определены, ресурсы имеются. Теперь все зависит только от своевременного и качественного исполнения поставленных задач. За каждое направление будет возложена персональная ответственность. Уверен, что мы совместно и успешно реализуем этот масштабный проект".Касым-Жомарт Токаев

Ранее президент раскритиковал высказывания о "Штрафстане".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
президент РК Касым-Жомарт Токаев
13:45, Сегодня
Токаев рассказал, каким будет город будущего в Казахстане
президент РК Касым-Жомарт Токаев, аким Алматинской области Марат Султангазиев
14:11, Сегодня
Ответственные должностные лица должны принимать волевые решения без опаски – Токаев
Горы, гора, горная местность, горный туризм, туристы в горах
15:06, Сегодня
Токаев назвал сферу, в которой нет конкретных результатов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Форвард &quot;Ордабасы&quot; Эльхан Астанов ответил на вопрос о конкуренции в клубе с Амиром
16:02, Сегодня
Форвард "Ордабасы" Эльхан Астанов ответил на вопрос о конкуренции в клубе с Амиром
Алишер Ергали
15:45, Сегодня
Официально: дебют Алишера Ергали на международной арене как "классика" откладывается
Руслан Абдуллаев
15:43, Сегодня
Казах из Узбекистана Абдуллаев проведёт бой в США в промоушене Де Ла Хойи
Рыбакина оказалась в рейтинге WTA из-за розыгрыша
15:21, Сегодня
Елена Рыбакина оказалась в майском рейтинге WTA по лучшим ударам
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: