Токаев заявил о разрыве между планами Alatau Smart City и реальной ситуацией в области

2 июня 2026 года на совещании по развитию города Алатау президент Касым-Жомарт Токаев раскритиковал ситуацию с инфраструктурой в Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Глава государства уточнил, что жители присоединенных к городу населенных пунктов (Жетыген, Коянкус и др.) говорят об отсутствии элементарных условий для жизни: стабильного интернета, качественных дорог, центрального водоснабжения, не говоря уже о постоянных жалобах на систематическое отключение электричества.

"Такие проблемы есть на территории всей области (к примеру, по причине износа электросетей (70%) в 2025 г. отмечены 919 фактов отключений электричества, с начала 2026 г. – 201). В новых районах города работа по прокладке инженерных коммуникаций до сих пор находится на стадии проектирования. Отстают от графика проекты по реконструкции трех подстанций и расширению мощности водозаборного объекта. Налицо явный контраст между задачами строительства Alatau Smart City и реальным социально-экономическим положением в области. Давайте будем говорить об этом открыто". Касым-Жомарт Токаев

Данную ситуацию президент считает упущением со стороны правительства, в частности заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева и акима Марата Султангазиева.

"В целом, необходимость расширения и ввода новых энергомощностей – вопрос странового масштаба. Большинство специалистов полагают, что основным решением проблемы энергодефицита является ввод новой генерации. Практически все дискуссии сводятся к двум аспектам – сколько и какие электростанции нужно строить. Дискутировать мы любим и можем. Но мало кто говорит о таком, по сути, базовом вопросе, как много энергии страна теряет именно сейчас". Касым-Жомарт Токаев

Президент уверен, что для решения этой проблемы необходимо уделить особое внимание концепции First fuel.

"Эта концепция разработана Международным энергетическим агентством, она предусматривает широкое внедрение мер по повышению энергоэффективности и энергосбережения. Подсчитано, что стоимость сэкономленной энергии обходится в 2-3 раза ниже себестоимости выработки новой, даже по сравнению с самыми доступными видами производства. Здесь кроется большой потенциал, который нам обязательно нужно использовать". Касым-Жомарт Токаев

Он также отметил, что текущие потери Казахстана по своему масштабу сопоставимы с объемами потребления и выработки энергии в отдельных регионах:

По информации министерства промышленности, потери электроэнергии в сетях составляют порядка 10%, потери теплоэнергии – около 10%. К примеру, в 2024 году общие потери электроэнергии составили более 9 миллиардов киловатт-часов, что превышает валовое потребление, для примера, всей Атырауской области.

По информации Агентства по стратегическому планированию и реформам, наша экономика остается одной из наиболее энергоемких в мире. Для сравнения, энергоемкость ВВП Казахстана в 2 раза выше среднемировых значений и в 3,5 раза – показателей стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

"Надо открыто признать, что проблемы отрасли во многом связаны не только с износом сетей и большими расстояниями при транспортировке электроэнергии, но и с низкой культурой энергопотребления. Тут непочатый край работы для правительства, акиматов, национальных компаний и для общественников. Нам следует разъяснять людям, что электроэнергию нужно экономить. Город Алатау должен стать примером рациональных, ресурсосберегающих подходов". Касым-Жомарт Токаев

Материал по теме "Другого пути нет": Токаев обозначил подход к развитию Алатау

Немного ранее Токаев заявлял, что Alatau City станет первым полностью цифровым городом.