Политика

Президент поручил срочно решить земельные вопросы для запуска строительства в Алатау

Земельный участок, земельные участки, земля, землевладение, участок земли, участки земли, территория, территории, земельная доля, стоимость земли, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 15:02 Фото: pexels
При правильном подходе реализация проекта Alatau city станет локомотивом для строительной отрасли, окажет мощный мультипликативный эффект на экономику страны. Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, сообщает Zakon.kz.

2 июня 2026 года во время выступления на совещании по развитию города Алатау Токаев также уточнил, что для запуска полноценной и активной стройки надо срочно разобраться с земельными вопросами.

"Земли в Алматинской области известны своим плодородием. Большинство земельных участков в городе и на близлежащих территориях ранее были переданы в частную собственность либо находятся в долгосрочной аренде, и многие из них до сих пор не освоены".Касым-Жомарт Токаев

Как отмечает президент, государство вынуждено выкупать участки для строительства востребованных объектов и реализации инвестиционных проектов.

"Это серьезно замедляет работу, и к сожалению, количество реально начатых проектов существенно меньше, чем ожидалось. Только за 2024-2025 годы выявлено свыше 16 тысяч гектаров неиспользуемых земель, из них возвращено лишь 688 гектаров. Процесс тормозится из-за системных и процедурных ограничений. Власти обязаны принять решительные меры в данном вопросе".Касым-Жомарт Токаев

Продолжая выступление Токаев подчеркнул, что в рамках Конституционного закона установлен правовой режим, предусматривающий особые условия использования земельных участков для реализации инвестиционных проектов.

"Поэтому нужно работать максимально оперативно и качественно, без бюрократии и волокиты. В приоритетном порядке требуется взяться за решение насущных проблем. Например, на мусорных полигонах регулярно происходят пожары, и этот вопрос необходимо решить срочно и окончательно". Касым-Жомарт Токаев

Также на особом контроле, уверен Токаев, должен быть вопрос рекультивации нарушенных земель.

"Вблизи города осуществляют деятельность около 30 субъектов недропользования, значительная часть которых не соблюдают элементарные требования экологического законодательства и нормы промышленной безопасности. Не будет преувеличением сказать, что такие незаконные действия уже приняли системный характер. К сожалению, многие компании, завершив или приостановив свою деятельность, забывают о восстановительных работах".Касым-Жомарт Токаев

По словам Токаева, решение указанных проблем – прямая обязанность местных исполнительных органов, а Правительство должно осуществлять строгий контроль.

"Администрация президента должна подключиться к этой работе".Касым-Жомарт Токаев

Токаев заявил о разрыве между планами Alatau Smart City и реальной ситуацией в области

Немного ранее Токаев заявлял, что Alatau City станет первым полностью цифровым городом.

