"Нельзя затягивать": что нужно срочно сделать в Алатау, озвучил президент

2 июня 2026 года на совещании по развитию города Алатау глава государства заявил, что ожидания от проекта Alatau city большие и для выполнения проекта нужно сосредоточиться на ряде важных моментов, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что решение о создании нового города Алатау было принято в непростых экономических условиях для страны.

"Но оно было тщательно продуманным. Alatau City – это действительно всесторонне проработанный и выверенный проект. Мировой опыт показывает, что именно города будущего способны вывести развитие стран на качественно новый уровень. Дубай, Шэньчжэнь, Инчхон и многие другие города – тому хорошие примеры. Поэтому и ожидания от проекта Alatau city большие. Для достижения этой задачи требуется прежде всего решение юридических, земельных и инфраструктурных вопросов", – сказал президент.

Он продолжил, что благодаря Конституционному закону заложена надежная правовая база для динамичного развития города.

"Однако ошибочно полагать, что специальный правовой режим сам по себе гарантирует успех. История знает немало примеров, когда специальные экономические зоны не оправдывали возложенных на них ожиданий. Отсутствие качественных институтов, транспарентности и предсказуемых правил, а также регуляторной самостоятельности привело к тому, что многие проекты не были успешно реализованы. Из этой ситуации важно сделать правильные выводы. Для эффективного функционирования специального режима необходимо выстроить единую законодательную систему", – указал Токаев.

По его словам, требуется создать открытую, прозрачную и качественную правовую базу, которая будет регулировать все ключевые аспекты деловой активности и повседневной жизни на территории города.

"Эта система должна включать два уровня, первый из которых – конституционный – уже определил основные принципы, а второй – регуляторный – определит правовые механизмы применительно к каждой сфере экономической деятельности", – продолжил президент.

В конечном счете, по его словам, такая архитектура обеспечит правовую стабильность и защищенность от произвольных изменений, а также скорость и гибкость решений.

"Принципиально важно, чтобы регуляторные акты Алатау разрабатывались с привлечением ведущих зарубежных экспертов, имеющих опыт построения подобных правовых систем. Администрация города планирует обеспечить принятие всех основных регуляторных актов Алатау в течение 12 месяцев. Совету по развитию города следует ускорить данный процесс. Нельзя затягивать работу. Любое промедление приведет к прямым потерям инвестиций и подрыву доверия со стороны бизнеса. Международные инвесторы не будут ждать годами пока мы создадим необходимые условия, они принимают решения здесь и сейчас, при появлении, перспективных возможностей", – отметил глава государства.

Законодательная работа по проекту Алатау должна быть проведена оперативно и качественно. Это очень важная стратегическая задача, заключил он.

Глава государства во время выступления также подчеркнул, что для казахстанцев, особенно будущих поколений, откроются большие возможности для того, чтобы работать, жить и расти в Алатау.