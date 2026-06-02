#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+27°
$
485.95
565.74
6.83
События

"Нельзя затягивать": что нужно срочно сделать в Алатау, озвучил президент

Токаев в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2026 14:08 Фото: akorda.kz
2 июня 2026 года на совещании по развитию города Алатау глава государства заявил, что ожидания от проекта Alatau city большие и для выполнения проекта нужно сосредоточиться на ряде важных моментов, сообщает Zakon.kz.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что решение о создании нового города Алатау было принято в непростых экономических условиях для страны.

"Но оно было тщательно продуманным. Alatau City – это действительно всесторонне проработанный и выверенный проект. Мировой опыт показывает, что именно города будущего способны вывести развитие стран на качественно новый уровень. Дубай, Шэньчжэнь, Инчхон и многие другие города – тому хорошие примеры. Поэтому и ожидания от проекта Alatau city большие. Для достижения этой задачи требуется прежде всего решение юридических, земельных и инфраструктурных вопросов", – сказал президент.

Он продолжил, что благодаря Конституционному закону заложена надежная правовая база для динамичного развития города.

"Однако ошибочно полагать, что специальный правовой режим сам по себе гарантирует успех. История знает немало примеров, когда специальные экономические зоны не оправдывали возложенных на них ожиданий. Отсутствие качественных институтов, транспарентности и предсказуемых правил, а также регуляторной самостоятельности привело к тому, что многие проекты не были успешно реализованы. Из этой ситуации важно сделать правильные выводы. Для эффективного функционирования специального режима необходимо выстроить единую законодательную систему", – указал Токаев.

По его словам, требуется создать открытую, прозрачную и качественную правовую базу, которая будет регулировать все ключевые аспекты деловой активности и повседневной жизни на территории города.

"Эта система должна включать два уровня, первый из которых – конституционный – уже определил основные принципы, а второй – регуляторный – определит правовые механизмы применительно к каждой сфере экономической деятельности", – продолжил президент.

В конечном счете, по его словам, такая архитектура обеспечит правовую стабильность и защищенность от произвольных изменений, а также скорость и гибкость решений.

"Принципиально важно, чтобы регуляторные акты Алатау разрабатывались с привлечением ведущих зарубежных экспертов, имеющих опыт построения подобных правовых систем. Администрация города планирует обеспечить принятие всех основных регуляторных актов Алатау в течение 12 месяцев. Совету по развитию города следует ускорить данный процесс. Нельзя затягивать работу. Любое промедление приведет к прямым потерям инвестиций и подрыву доверия со стороны бизнеса. Международные инвесторы не будут ждать годами пока мы создадим необходимые условия, они принимают решения здесь и сейчас, при появлении, перспективных возможностей", – отметил глава государства.

Законодательная работа по проекту Алатау должна быть проведена оперативно и качественно. Это очень важная стратегическая задача, заключил он.

Глава государства во время выступления также подчеркнул, что для казахстанцев, особенно будущих поколений, откроются большие возможности для того, чтобы работать, жить и расти в Алатау.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
президент РК Касым-Жомарт Токаев
13:45, Сегодня
Токаев рассказал, каким будет город будущего в Казахстане
Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы
17:26, 21 мая 2026
Что будет построено в Алатау: в город привлекли более 2 трлн инвестиций
Город Алатау, проект города Алатау
17:15, 16 сентября 2024
Новому городу Алатау увеличат бюджетные затраты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Опубликовано полное расписание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года
14:23, Сегодня
Опубликовано полное расписание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года
С казахстанских клубов могут снять баны
14:13, Сегодня
Инсайдер сообщил хорошие новости болельщикам "Кызылжара" и "Жетысу" о снятии бана
Эрцег и Темиров
13:47, Сегодня
Несостоявшиеся соперники Алмабаева из Узбекистана и Австралии проведут бой в Абу-Даби
Новый полузащитник &quot;Тобыла&quot;
13:27, Сегодня
"Тобыл" объявил о подписании контракта с французом Райаном Сенхаджи
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: