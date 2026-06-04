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Политика

Инфляция снижается, резервы растут: Токаеву представили отчет Нацбанка за 2025 год

Токаев заслушал отчет Нацбанка, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 20:07 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев принял отчет Национального банка Казахстана. Об этом 4 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды, передает Zakon.kz.

Глава государства заслушал отчет руководства Национального банка об итогах работы в 2025 году и планах на 2026 год. Председатель Национального банка Тимур Сулейменов представил информацию о результатах денежно-кредитной политики, состоянии финансового сектора, золотовалютных резервов, активов Национального фонда и пенсионных активов ЕНПФ, а также о ходе цифровой трансформации финансовой системы.

"Президенту было доложено, что инфляция по итогам 2025 года замедлилась до 12,3%. В 2026 году инфляция продолжила снижаться и по итогам мая составила 10,4%. Нацбанк продолжает совместно с правительством комплексную работу по дальнейшему снижению инфляции", – говорится в сообщении.

Глава государства был проинформирован о результатах управления активами Национального фонда и активами ЕНПФ, находящимися в доверительном управлении Национального банка.

По итогам 2025 года объем золотовалютных резервов Национального банка достиг рекордного уровня – 65,4 млрд долларов. Валютные активы Нацфонда выросли на 5,1 млрд долларов и составили 63,9 млрд долларов. Объем активов ЕНПФ увеличился на 2,7 трлн тенге, достигнув 25,1 трлн тенге.

Касым-Жомарту Токаеву также сообщили о ходе цифровизации и реализации цифровых проектов. В 2025 году запущен специальный правовой режим для цифровых активов, на базе которого осуществлено более 30 пилотных проектов, включая токенизацию реальных активов, эмиссию стейблкоинов, обеспеченных деньгами, организацию деятельности криптопровайдеров и крипто-фиатных каналов.

Казахстан первым в регионе запустил Национальную цифровую финансовую инфраструктуру, которая объединяет безопасную биометрию, проведение межбанковских расчетов, систему обмена финансовой информацией, цифровой тенге, защиту от мошенничества и современные цифровые сервисы.

По итогам встречи глава государства поручил Национальному банку обеспечить устойчивость финансовой системы и реализацию совместно с правительством скоординированной политики по сдерживанию инфляции и поддержанию макроэкономической стабильности.

Отдельно была отмечена важность дальнейшего развития современной цифровой инфраструктуры финансового рынка.

Ранее Токаев призвал прогрессивные политические силы сплотиться на новом этапе реформ.

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Канат Болысбек
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