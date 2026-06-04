#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Токаев призвал прогрессивные политические силы сплотиться на новом этапе реформ

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2026 12:44 Фото: akorda.kz
4 июня 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на церемонии поднятия государственного флага, рассказал, что главной задачей остается укрепление единства народа, сообщает Zakon.kz.

По его словам, мы ни в коем случае не должны останавливаться на достигнутом, нужно постоянно идти вперед, ставить перед собой высокие цели, чтобы превратить Родину в поистине цивилизованное государство.

"Сегодня в стране формируется яркая созидательная повестка, в нашем обществе появляются новые идеи, новые лица, новое поколение патриотов. Как глава государства я поддерживаю эту положительную тенденцию. Это прямой результат проведенных преобразований. Нашей главной задачей остается укрепление единства народа – это непременное условие, эффективный, долгосрочный фактор успешного развития страны", – сказал президент.

На новом этапе реформ, по его словам, все здравые, прогрессивные общественно-политические силы должны консолидироваться вокруг общенациональных ценностей и целей.

"Только так мы добьемся успехов в построении Справедливого Казахстана, укреплении нашей государственности", – заявил Токаев.

Он продолжил, что как цивилизованная и прогрессивная нация мы должны быть уверены в своих силах, действовать смело, без оглядки на кого бы то ни было.

"Другого пути нет. Наши целеустремленные, образованные и сознательные соотечественники глубоко осознают свою ответственность за судьбу государства. Они вступают в ряды волонтеров, занимаются благотворительностью и успешно реализуют важные инициативы. Истинный патриот не создает видимость работы, а упорно трудится во благо интересов страны. В этом и заключается суть созидательного патриотизма. Для государства важна не конъюнктура текущего момента, а долгосрочные приоритеты. Поэтому, следуя завету Абая, мы действуем взвешенно, но уверенно, смотрим только вперед, ставя во главу угла национальные интересы", – уточнил глава государства.

С уважением относясь к родной истории, продолжил Токаев, мы уделяем особое внимание сохранению преемственности поколений. В этом направлении ведется активная работа.

"Улытау, где похоронен Джучи хан, присвоен статус отдельной области. Создан институт изучения Улуса Джучи, научный потенциал которого нам предстоит укрепить. В ближайшее время в свет выйдет семитомный научный труд по истории Казахстана, один из томов которого будет полностью посвящен Золотой Орде", – резюмировал Токаев.

Во время своего выступления он также анонсировал изменения в правила использования государственной символики.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
президент РК Касым-Жомарт Токаев
12:45, Сегодня
Редкий исторический шанс – Токаев о влиянии цифровизации на будущее Казахстана
президент РК Касым-Жомарт Токаев
12:29, Сегодня
Токаев анонсировал изменения в правила использования государственной символики
Токаев, церемония
12:26, Сегодня
Токаев принял участие в церемонии поднятия Государственного флага
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Директор Технического центра КФФ рассказал о предстоящих задач перед ним
17:08, Сегодня
Директор Технического центра КФФ рассказал о тех задачах, которые стоят перед ним
Шавкат Рахмонов
16:52, Сегодня
"Казахские бойцы сильны": бывший чемпион UFC Петтис верит в возвращение Шавката Рахмонова
Нитеш
16:38, Сегодня
Поражением завершился финал с участием казахстанского борца Нурасыла Аманалы в Монголии
Андреа Вавассори и Сара Эррани
16:32, Сегодня
Обыгравшие казахстанку Данилину итальянцы одержали волевую победу в финале "Ролан Гаррос"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: