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Политика

Идея справедливости находит все более широкую поддержку в обществе – председатель партии "Әділет"

Фото: КМГ, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 19:54 Фото: пресс-служба партии "Әділет"
В партии "Әділет" состоялось заседание Политического совета, на котором обсудили вопросы организационного развития, укрепления региональной структуры и дальнейшие направления работы партии.

Председатель партии Айбек Дадебай заявил, что создание "Әділет" стало ответом на общественный запрос на справедливость, получив поддержку десятков тысяч казахстанцев.

По его словам, сегодня партия сосредоточена на формировании эффективной структуры по всей стране и привлечении к своей работе активных граждан, представителей профессионального сообщества и общественных объединений.

"Сегодня мы видим, что идея справедливости находит все более широкую поддержку в обществе. Вокруг партии объединяются люди труда, представители профессионального сообщества, молодежь и общественные деятели. Нам предстоит создать эффективные организации в регионах, выстроить современную систему партийного управления, сформировать сильную экспертную и кадровую базу партии. И самое главное – нам предстоит оправдать доверие граждан", – отметил Айбек Дадебай.
Фото: КМГ, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 19:54

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

По его словам, одним из ключевых приоритетов остается участие в реализации курса Справедливого Казахстана и объединение конструктивных общественных сил вокруг задач развития страны.

"Мы поддерживаем призыв главы государства к консолидации всех прогрессивных сил вокруг идеи Справедливого Казахстана и готовы вносить свой вклад в реализацию этого курса через конкретные инициативы, открытый диалог и ответственную работу", – заявил председатель партии.
Фото: КМГ, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 19:54

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

Отдельное внимание участники заседания уделили подготовке ко второму Съезду партии, который пройдет 14 июня в Астане. На нем планируется обсудить дальнейшие приоритеты развития партийной организации и ее региональной сети.

Фото: КМГ, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 19:54

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

В ходе заседания также были рассмотрены вопросы взаимодействия с общественными и профессиональными объединениями. Председатель общественного объединения "Ұлттық рух" Аят Сугирбай отметил важность развития партийных организаций на местах, а политолог Бурихан Нурмухамедов подчеркнул значение консолидации общества вокруг ценностей справедливости, ответственности и созидательного развития.

Фото: КМГ, фото - Новости Zakon.kz от 08.06.2026 19:54

Фото: пресс-служба партии "Әділет"

В партии сообщили, что продолжат расширять сотрудничество с общественными институтами и готовят новые инициативы по актуальным вопросам развития страны.

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Канат Болысбек
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