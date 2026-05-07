Партия "Әділет" заявила о курсе на справедливый и современный Казахстан

В Астане 7 мая 2026 года на учредительном съезде партии "Әділет" представили политическую программу, основанную на принципах справедливости, ответственности, меритократии и развития правовой культуры, передает корреспондент Zakon.kz.

Политолог Марат Шибутов озвучил, что главная идея партии заключается в том, что развитие страны должно строиться на справедливости, ответственности, здравомыслии и реальных действиях.

"Особенность нашей программы в том, что партия подчеркивает, что опирается на идеологию справедливости и ценности новой Конституции, а также берет на себя конкретные обязательства. Основными ценностями партии названы справедливость, патриотизм, трудолюбие, ответственность и прогресс. Справедливость здесь понимается как равные возможности для граждан, честное отношение государства к обществу и защита прав каждого человека. Патриотизм означает не просто любовь к стране, а готовность созидательно работать ради ее развития. Трудолюбие связано с уважением к честному труду и поддержкой людей, которые приносят пользу обществу. Ответственность предполагает, что и власть, и граждане должны отвечать за свои действия. А прогресс означает движение вперед, модернизацию и отказ от устоявшихся подходов", – отметил он.

С его слов, отдельное внимание в программе уделяется тому, против чего выступает партия, в отличие от многих других политических объединений.

"В государственном управлении партия борется против имитации бурной деятельности, безответственности и популизма. Это значит, что вместо красивых слов и показных мероприятий должны быть реальные результаты, понятные обществу. В экономике партия выступает против растрат бюджета, монополизации и сырьевой модели развития. Это очень важный пункт, потому что Казахстану надо развивать не только добычу природных ресурсов, но и малый и средний бизнес, а также человеческий капитал. Экономика должна работать в интересах всего общества. В социальной сфере партия выступает за то, чтобы государство помогало тем, кто действительно нуждается в поддержке. Но при этом необходимо сформировать культуру ответственности, труда и самостоятельности. Также недопустима любая дискриминация, то есть неравное отношение к людям по социальному положению, происхождению, языку, полу и другим признакам. В общественной сфере партия борется против архаизации, правового нигилизма и разжигания розни. Это означает, что общество должно развиваться на основе закона и порядка, взаимного уважения и гражданского согласия", – перечислил спикер.

Он подчеркнул, что одной из главных задач партии "Әділет" является развитие правовой культуры.

"Философия партии строится на нескольких принципах. Первый принцип – солидарность и созидание. Это означает, что общество должно вместе создавать условия для развития. Второй принцип – власть идей и ценностей. То есть политика должна основываться на понятных идеях и принципах. Третий принцип – меритократия. Это означает, что в государстве должна работать система, при которой человек достигает заслуженного успеха благодаря знаниям, труду, способностям и достижениям, а не каким-то другим факторам. Четвертый принцип – сетевая организация. То есть современная форма взаимодействия, при которой люди могут объединяться, предлагать решения и участвовать в общественной жизни", – заявил он.

Он заверил, что, таким образом, программа партии "Әділет" направлена на формирование справедливого, ответственного и современного Казахстана.

"Ее главная мысль заключается в том, что стране нужны не лозунги и популизм, а конкретные ценности, честная политика, эффективное управление и активное участие граждан. В заключение можно сказать, что Справедливый Казахстан – это государство, где власть отвечает перед обществом, экономика работает на развитие страны, а граждане чувствуют свою ответственность за будущее. Согласно представленной программе, именно к Справедливому Казахстану стремится партия "Әділет". Спасибо большое за внимание, прошу поддержать нашу программу", – подытожил спикер.

15 апреля 2026 года инициативная группа выступила с официальным заявлением о намерении создать новую политическую партию "Әділет".



16 апреля 2026 года организационный комитет партии "Әділет" официально объявил о получении документа от Министерства юстиции Казахстана, подтверждающего представление уведомления о создании нового политического объединения.

Сегодня, 7 мая 2026 года, на учредительном съезде в Астане приняли решение о создании партии "Әділет".