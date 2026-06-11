Сенат поддержал снятие оговорки к Конвенции ООН о привилегиях и иммунитетах

Депутаты Сената на пленарном заседании 11 июня 2026 года ратифицировали документ, касающийся привилегий сотрудников учреждений ООН. Документ направлен на подпись главе государства, передает корреспондент Zakon.kz.

Такая норма внесена в Закон Республики Казахстан "О снятии оговорки и заявления Республики Казахстан к Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений".

"Закон разработан в целях обеспечения вступления в силу для Республики Казахстан Конвенции о привилегиях и иммунитетах специализированных учреждений от 21 ноября 1947 года. Конвенция была ратифицирована Законом Республики Казахстан от 21 мая 2020 года с оговоркой к подпунктам с), d) и е) раздела 19 статьи VI и заявлением в отношении подпунктов b) и с) раздела 9 статьи III Конвенции. Оговорка ограничивает привилегии сотрудников учреждений ООН – граждан Республики Казахстан, а заявление – сужает объем предоставляемых Конвенцией таможенных льгот рамками национального законодательства", – сказано в заключении профильного Комитета Сената.

Сенатор Амангельды Нугманов сообщил, что после передачи документа о присоединении к Конвенции Генеральному секретарю Организации Объединенных Наций как депозитарию Конвенции специализированными учреждениями ООН были рассмотрены оговорка и заявление Республики Казахстан.

"По итогам проведенных консультаций значительная часть специализированных учреждений выразила возражения относительно их приемлемости, отметив, что указанные положения затрагивают основные элементы конвенционного режима, касающиеся статуса должностных лиц специализированных учреждений и предоставляемых им привилегий и иммунитетов. В связи с этим Управлением Организации Объединенных Наций по правовым вопросам Республике Казахстан было рекомендовано рассмотреть вопрос об отзыве, указанных оговорки и заявления, для завершения процедуры присоединения и обеспечения вступления Конвенции в силу для Казахстана", – пояснил депутат.

Таким образом, законом предусматривается снятие оговорки Республики Казахстан к подпунктам с), d) и е) раздела 19 статьи VI, а также заявления в отношении подпунктов b) и с) раздела 9 статьи III Конвенции.

"Принятие закона позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для полноценного участия Республики Казахстан в Конвенции, обеспечить применение ее положений в полном объеме, а также будет способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества Казахстана со специализированными учреждениями Организации Объединенных Наций", – добавил сенатор.

Первый вице-министр иностранных дел Ержан Ашикбаев добавил, что иммунитеты и привилегии, предусмотренные Конвенцией, не имеют абсолютного характера. По его словам, они применяются только в объеме, необходимом для выполнения сотрудниками международной организации служебных обязанностей.

"Речь идет о том, что привилегии и иммунитеты носят функциональный характер и предоставляются исключительно на действия при исполнении служебных обязанностей. В то же время в случае выявления нарушений раздел 22 Конвенции прямо обязывает специализированные учреждения рассматривать вопросы отказа от иммунитета и, соответственно, свершения правосудия. Гарантии они таковы", – пояснил он.

Ранее депутаты Сената ратифицировали Соглашение между Правительством РК и Организацией Объединенных Наций (ООН) о создании в Казахстане Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана.