Персоналу Секретариата СВМДА хотят расширить привилегии и иммунитеты

Депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты 26 марта 2025 года ратифицировали документ, нормы которого направлены на расширение привилегий и иммунитетов членов персонала Секретариата СВМДА, сообщает Zakon.kz.

Такая норма заложена в проект закона "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии об условиях пребывания Секретариата на территории Республики Казахстан от 26 июня 2007 года".

Целями изменений в Соглашении являются:

укрепление международного статуса Секретариата в соответствии с практикой ООН и других международных организаций через предоставление статуса международного служащего всем сотрудникам;

приближение условий труда в Секретариате к международным стандартам, повышение привлекательности Секретариата как работодателя для граждан всех государств-членов Секретариата и, как следствие, интернационализация кадрового состава Секретариата.

"В соглашении Секретариата Азиатского совета об условиях пребывания в Казахстане предусмотрены 32 изменения. В частности, 13 из них по передаче секретарскому персоналу функций международного гражданского служащего, а остальные 19 – редакционные поправки", – сказал вице-министр.

В заключении профильного комитета Мажилиса сказано, что Протокол направлен на улучшение условий пребывания Секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии на территории Республики Казахстан, расширение привилегий и иммунитетов членов персонала Секретариата. Привилегии и иммунитеты будут предоставляться всем сотрудникам Секретариата независимо от категории персонала и от гражданства. В частности, вносятся изменения по:

предоставлению Секретариату права учреждать фонды и другие финансовые механизмы для осуществления своей деятельности, создавать собственные системы пенсионного и социального обеспечения членов персонала Секретариата;

освобождению членов персонала Секретариата от налогообложения пенсионных и социальных выплат. Данное освобождение будет распространяться в том числе и на граждан Республики Казахстан, работающих в Секретариате;

освобождению от государственных повинностей принимающей стороны членов персонала Секретариата, являющихся гражданами Республики Казахстан.

Из вопроса депутата Айдоса Сарыма стало известно, что Протоколом предусматривается освобождение наших граждан, работающих в Секретариате, от ряда государственных повинностей. При этом в соответствии с подпунктом 21 статьи 1 протокола предусмотрен следующий механизм: по просьбе генерального секретаря правительство в лице Министерства иностранных дел дает временные отсрочки и может утвердить полное освобождение от государственных повинностей ввиду служебных обязанностей в Секретариате.

"Это общепринятая практика, что граждане, работающие в Секретариате международных организаций, работают не на страну пребывания, а на эту организацию, то есть на всю эту организацию. Что касается повинности, помимо воинской повинности, сюда, предположительно, входит мобилизационная повинность, участие в ликвидации ЧС и так далее. То есть это более широкое толкование. Что касается освобождения от нее, там МИД, он просто как связующее звено между правительством и секретариатом СВМДА, то есть идет речь о правительстве, если будет просьба от секретариата МИД, то МИД это будет коллегиально в рамках правительства рассматривать", – пояснил Акан Рахметуллин.

Документ направлен на рассмотрение Сената Парламента.

20 июня 2024 года президент Касым-Жомарт Токаев сообщил, что Казахстан продолжит уделять особое внимание деятельности секретариата СВМДА и оказывать дальнейшее содействие его работе на всех уровнях.