Региональный центр ООН появится в Казахстане

Депутаты Сената ратифицировали Соглашение между Правительством РК и Организацией Объединенных Наций (ООН) о создании в Казахстане Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана, передает корреспондент Zakon.kz.

Отмечается, что закон разработан в целях обеспечения ратификации Соглашения, направленного на создание и функционирование Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана на территории Казахстана.

"Региональный центр призван усилить региональную координацию по реализации целей устойчивого развития, повысить эффективность программ технической помощи, обмена опытом и аналитической поддержки, а также укрепить сотрудничество Казахстана с Организацией Объединенных Наций и государствами региона. Соглашение определяет правовой статус Регионального центра, порядок его размещения и деятельности на территории Республики Казахстан, механизмы взаимодействия с национальными органами власти, режим пребывания и деятельности персонала Центра, а также финансовые и организационные основы сотрудничества между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций", – говорится в заключении.

Также сообщается, что документ направлен на создание правовой основы для реализации совместных программ в сферах устойчивого развития, климатической устойчивости, инклюзивного экономического роста, социальной политики и гуманитарного сотрудничества, ориентированных на потребности стран Центральной Азии и Афганистана.

"Принятие закона позволит завершить внутригосударственные процедуры, необходимые для полноценного функционирования Регионального центра на территории Республики Казахстан, обеспечить применение положений Соглашения в полном объеме, а также будет способствовать дальнейшему укреплению многостороннего сотрудничества Казахстана с Организацией Объединенных Наций и партнерами по региональным инициативам", – сказано в документе.

Кроме того, сенаторы приняли сопутствующий закон "О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана".

Сам меморандум предусматривает создание в Казахстане Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Центр будет разрабатывать и реализовывать ежегодные программы работы, а его деятельность будут координировать Консультативный совет и Международный консультативный комитет. Для реализации программ Казахстан планирует ежегодно выделять ООН по 3 млн долларов в период с 2025 по 2029 годы. Ратификация документа направлена на укрепление регионального сотрудничества и достижение Целей устойчивого развития.

10 июня 2026 года стало известно, что казахстанский общественный деятель, экс-депутат Сената Ляззат Калтаева стала членом Комитета Организации Объединенных Наций (ООН) по правам инвалидов.