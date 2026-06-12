В Акорде обсудили укрепление отношений Казахстана и Кыргызстана

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 12 июня 2026 года, принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана Марлена Маматалиева, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды, приветствуя Маматалиева, Касым-Жомарт Токаев подчеркнул особую значимость его первого официального визита в Казахстан для укрепления двусторонних отношений.

"Мы рады, что вы посещаете нашу страну. Ваш визит имеет большое значение. Уверен, он придаст новый импульс двустороннему сотрудничеству. Между нашими странами нет каких-либо противоречий и разногласий. Выражение "Қазақ-қырғыз – бір туған" отражает историческую истину. Будучи братьями, мы и впредь будем укреплять наши добрососедские отношения. Экономика Кыргызстана развивается высокими темпами. Мы поддерживаем эту положительную тенденцию. Избрание Кыргызской Республики непостоянным членом Совета Безопасности ООН – это поистине историческое событие как для самого Кыргызстана, так и для всей Центральной Азии. По этому знаменательному случаю я уже направил свои поздравления президенту Садыру Жапарову". Касым-Жомарт Токаев

В свою очередь Маматалиев поблагодарил Токаева за возможность встречи, а также передал слова приветствия президента Жапарова.

"Хотел бы заверить вас, что кыргызская сторона поддерживает реализуемые под Вашим руководством масштабные конституционные реформы, закладывающие прочную основу для построения справедливого и прогрессивного Казахстана. Искренне желаю вам и братскому народу Казахстана мира, процветания и дальнейших успехов в реализации намеченных реформ", – заявил спикер Жогорку Кенеша.

Также известно, что в ходе встречи были обсуждены вопросы развития межпарламентских связей и эффективного законодательного обеспечения двусторонних договоренностей, достигнутых на высшем уровне.

Кроме того, состоялся содержательный и предметный обмен мнениями по вопросам проводимых в двух странах системных социально-экономических преобразований.

Собеседники подтвердили приверженность всестороннему развитию отношений стратегического партнерства и союзничества Казахстана и Кыргызстана.

Днем ранее, 11 июня, президент принял акима Шымкента Габита Сыздыкбекова. Глава государства заслушал доклад о социально-экономическом развитии города.