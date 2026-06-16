Alatau City выходит на новый уровень: Токаеву представили планы развития

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева. Об этом 16 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды, передает Zakon.kz.

Президент был проинформирован об итогах Alatau City Roadshow, организованного в Китайской Народной Республике. Канат Бозумбаев сообщил, что в рамках международной презентации проведено 20 мероприятий и встреч, по результатам которых подписано 30 соглашений и меморандумов на сумму 6,4 млрд долларов.

"В ходе встречи с мэром города Шэньчжэня Цинь Вэйчжуном, главой администрации САР Гонконг Джоном Ли, а также с руководством крупных международных компаний были представлены инвестиционные возможности города Алатау", – говорится в сообщении Акорды.

Бозумбаев также доложил о планах работы с учетом поручений главы государства, озвученных в ходе недавней рабочей поездки в Алматинскую область, и отчитался о реализации проектов в сфере водных ресурсов, включая модернизацию гидротехнических сооружений, а также строительство новых водохранилищ и каналов.

Кроме того, рассмотрен ход исполнения национального проекта "Модернизация энергетического и коммунального секторов". В этом году на обновление жилищно-коммунальной инфраструктуры будет направлено более 1,1 трлн тенге, что является рекордной суммой за годы независимости.

Финансирование будет обеспечено за счет заемных средств отечественных и международных финансовых институтов. Эти меры позволят в течение трех лет снизить износ коммунальных сетей до 40%.

Глава государства в свою очередь указал на необходимость широкого привлечения отечественных товаропроизводителей к проектам по модернизации энергетической и коммунальной инфраструктуры.

Президент поручил держать на особом контроле прохождение вегетационного периода, особенно в южных областях.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев отметил важность формирования устойчивой модели развития Alatau City и создания благоприятной среды для привлечения глобального капитала и внедрения инноваций. Правительству поручено выделить необходимые средства на развитие инфраструктуры города Алатау.

Ранее Токаев обозначил приоритеты развития космической сферы Казахстана.