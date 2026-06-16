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Политика

Токаев обозначил приоритеты развития космической сферы Казахстана

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 20:01 Фото: akorda.kz
Под председательством президента Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета безопасности Республики Казахстан, на котором были заслушаны доклады членов правительства о текущем состоянии космической сферы, реализуемых проектах и перспективах ее развития, передает Zakon.kz.

Об этом 16 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды. По их данным, глава государства в своем выступлении подчеркнул стратегическое значение космической отрасли, уделив особое внимание обеспечению устойчивого функционирования спутниковой связи и космической инфраструктуры.

"Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев представил информацию о реализации ключевых проектов космической отрасли, направленных на развитие спутниковых систем, совершенствование космической инфраструктуры и внедрение прикладных решений на основе космических данных в интересах экономики и государственного управления", – сообщили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что глобальный космический сектор претерпевает коренные изменения. По его словам, эпоха, когда космическая деятельность была уделом "закрытого клуба" великих держав, осталась в прошлом.

Сегодня на смену приходят частные компании, которые активно развивают прикладные направления, включая связь, вещание, навигацию, космомониторинг, научные исследования и обеспечение доступа к интернету.

"Отдельно были рассмотрены вопросы развития космической науки. Отмечена необходимость дальнейшей поддержки научных исследований, в том числе в области астрофизики. Положительно оценена реализация проекта "Байтерек", который стал важным этапом в укреплении национального технологического и инженерного потенциала", – говорится в сообщении.

Глава государства также остановился на перспективах международного сотрудничества, указав на необходимость развития стратегического взаимодействия с Российской Федерацией и другими зарубежными партнерами. Подчеркнута важность улучшения социально-бытовых условий жизни граждан, проживающих в городе Байконыр и близлежащих районах.

По итогам заседания правительству дан ряд конкретных поручений, направленных на модернизацию космической отрасли и повышение эффективности использования ее потенциала в интересах государства.

Ранее Касым-Жомарт Токаев высказался о соглашении США и Ирана.

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Канат Болысбек
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