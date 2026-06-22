Токаев встретился с президентом Европейского совета накануне переговоров

Находящийся с официальным визитом в Брюсселе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал работу с неформальных встреч на высшем уровне, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды.

"Накануне переговоров с руководством ЕС глава государства Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с президентом Европейского Совета Антониу Коштой", – говорится в сообщении.

По данным Акорды, 22-23 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Европейского совета Антониу Кошты совершит официальный визит в Брюссель.

Стороны обсудят перспективы укрепления расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выступит на круглом столе "Казахстан – ЕС" с участием руководителей крупных европейских компаний, а также проведет ряд двусторонних встреч.