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Политика

Токаев встретился с президентом Европейского совета накануне переговоров

Президент РК и президент Европейского совета, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 00:26 Фото: akorda.kz
Находящийся с официальным визитом в Брюсселе президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев начал работу с неформальных встреч на высшем уровне, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 июня 2026 года сообщили в пресс-службе Акорды.

"Накануне переговоров с руководством ЕС глава государства Касым-Жомарт Токаев провел неформальную встречу с президентом Европейского Совета Антониу Коштой", – говорится в сообщении.

По данным Акорды, 22-23 июня Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента Европейского совета Антониу Кошты совершит официальный визит в Брюссель.

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 00:26

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 00:26

Фото: akorda.kz

Стороны обсудят перспективы укрепления расширенного партнерства и сотрудничества между Казахстаном и Европейским союзом.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев выступит на круглом столе "Казахстан – ЕС" с участием руководителей крупных европейских компаний, а также проведет ряд двусторонних встреч.

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Канат Болысбек
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