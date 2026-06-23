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Политика

Токаев прибыл на переговоры с лидерами ЕС в Брюсселе

Касым-Жомарт Токаев прибыл в здание &quot;Европа&quot; для переговоров с лидерами ЕС, фото - Новости Zakon.kz от 23.06.2026 18:20 Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в здание "Европа" для переговоров с лидерами ЕС, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

Ранее сообщалось, что президент прибыл с официальным визитом в Брюссель. Сегодня состоятся переговоры с лидерами ЕС Антониу Коштой и Урсулой фон дер Ляйен. Кроме того, Токаев и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер обсудили состояние и перспективы казахско-бельгийского сотрудничества, уделив особое внимание укреплению политического диалога, развитию торгово-экономических и инвестиционных связей.

Известно, что в рамках визита планируют подписать ряд важных совместных документов.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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