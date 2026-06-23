Новый период "золотого тридцатилетия": о чем договорились Казахстан и Китай

В рамках рабочего визита премьер-министра Казахстана Олжаса Бектенова в Китайскую Народную Республику состоялась встреча с премьером Государственного совета КНР Ли Цяном. Об этом 23 июня 2026 года Zakon.kz расказали в пресс-службе правительства РК.

Стороны обсудили ход реализации договоренностей, достигнутых на высшем уровне, а также перспективы дальнейшего укрепления казахско-китайского сотрудничества, включая развитие торговли, расширение инвестиционного взаимодействия, сотрудничество в АПК, транспортно-логистической сфере.

Олжас Бектенов отметил, что Казахстан вступает в новый этап развития. В Конституции, принятой по итогам общенационального референдума, закреплены инициативы президента Касым-Жомарта Токаева, направленные на построение Справедливого и Прогрессивного Казахстана. В частности, в соответствии с принципом "Закон и Порядок" усилены меры по защите прав и законных интересов иностранных инвесторов, обеспечению стабильности инвестиционной среды, а также повышению гарантий верховенства закона.

"Казахстан и Китай имеют долгую историю дружбы и сотрудничества, основанную на взаимном уважении и поддержке. В настоящее время двусторонние отношения развиваются в духе вечного и всестороннего стратегического партнерства и вступают в новый период "золотого тридцатилетия". Интенсивный доверительный диалог между лидерами наших стран, уважаемыми Касым-Жомартом Кемелевичем Токаевым и Си Цзиньпином, являются движущей силой устойчивого развития межгосударственных отношений как образцовой модели партнерства", – отметил премьер-министр Казахстана.

В свою очередь премьер Госсовета КНР подчеркнул высокий уровень стратегического взаимодействия и выразил готовность к дальнейшему укреплению двусторонних отношений.

"В последние годы наши государства поддерживают тесные контакты на высшем уровне: председатель КНР Си Цзиньпин и президент Касым-Жомарт Токаев встречаются ежегодно. Сегодня всестороннее стратегическое партнерство Казахстана и Китая постоянно углубляется и обогащается, став образцом взаимной поддержки и добрососедства. В текущей международной ситуации наши страны как надежные партнеры должны укреплять координацию, чтобы сообща работать во благо совместного развития. Китайская сторона готова продолжать совместные усилия, укреплять политическое доверие, координировать стратегии развития и расширять многовекторное сотрудничество во имя процветания наших народов", – отметил Ли Цян.

Китай является одним из ключевых торговых и инвестиционных партнеров Казахстана. По итогам 2025 года объем взаимной торговли превысил 48 млрд долларов, привлеченных прямых инвестиций из КНР – 2,8 млрд долларов.

Показатели двусторонней торговли в агропромышленном комплексе демонстрируют устойчивый рост. По итогам 2025 года товарооборот вырос на 36% и превысил 1,9 млрд долларов. В транспортно-логистической сфере Казахстан сохраняет ключевую роль в сухопутных перевозках между Китаем и Европой: через территорию республики проходит более 85% грузопотоков. По итогам 2025 года железнодорожные перевозки между Казахстаном и КНР достигли 35,6 млн тонн с ростом на 11%.

Также сообщается, что в городе Далянь премьер-министр Казахстана принял участие в сессии, посвященной инициативе "Один пояс, один путь". Выступая на заседании, Олжас Бектенов отметил, что Казахстан, расположенный в сердце Евразии, обеспечивает доступ к рынку порядка 1,7 млрд потребителей. За последние 7 лет на развитие транспортно-транзитной инфраструктуры было направлено более 35 млрд долларов. Реализован ряд крупных проектов, включая контейнерный хаб в Актау, сухой порт в Сиане, вторые пути железной дороги Достык – Мойынты.

Внимание уделено пяти приоритетным направлениям дальнейшего развития инициативы "Один пояс, один путь": укреплению инфраструктурной взаимосвязанности, формированию цифрового Среднего коридора, продвижению "зеленой" повестки, а также расширению торговли, инвестиций и финансовых механизмов.

"Реализация инициативы "Один пояс, один путь" ясно продемонстрировала одну вещь: когда расширяется взаимосвязанность, множатся и возможности. Казахстан и Китай являются ярким примером этого. Шелковый путь всегда процветал благодаря открытости, доверию и готовности объединять усилия. Казахстан сохраняет приверженность этому духу. Мы считаем себя надежным партнером Китая и ключевым мостом между регионами. В то же время мы в равной степени открыты для амбициозных, взаимовыгодных проектов со всеми партнерами, разделяющими это видение. В конечном счете взаимосвязанность – это не только инфраструктура. Это люди, благополучие и совместный прогресс", – подчеркнул Олжас Бектенов.

В работе сессии также приняли участие руководители правительств ряда стран, представители экспертного и научного сообществ. Обсуждены перспективы дальнейшего продвижения инициативы "Один пояс, один путь", ее влияние на экономическое развитие стран-участниц, перестройку торговых потоков и цепочек поставок, вопросы цифровой инфраструктуры и перспективы инициативы до 2040 года.

Материал по теме Ли Цян рассказал, чем Токаев покорил китайцев

26 мая 2026 года Касым-Жомарт Токаев принял председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи. С деталями встречи главы государства с одним из ключевых политиков Китая можете ознакомиться здесь.