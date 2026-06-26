Токаев обратился к молодым воинам Казахстана и стран СНГ

Президент Касым-Жомарт Токаев 26 июня 2026 года посетил ХІI Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын", который проходит в Щучинске Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

В программу "Айбын-2026" вошли военно-спортивные, интеллектуальные, творческие и военно-прикладные соревнования. В этом году мероприятие собрало более 50 команд из ряда регионов Казахстана, а также из Азербайджана, Кыргызстана, России и Узбекистана.

В своем выступлении глава государства отметил, что это важное мероприятие закаляет дух подрастающего поколения и воспитывает в нем патриотизм.

"В этом престижном состязании достойное мастерство продемонстрировали самые сильные, самые волевые молодые воины нашей страны. Также свои силы испытали представители молодежи из дружественных и братских государств – Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и России. Сегодня я выражаю всем вам искреннюю благодарность. Этот масштабный конкурс проходит в поистине важнейший для нашей страны период. В марте была принята новая Конституция Казахстана. Это историческое событие, определяющее будущее нашего государства и оказывающее прямое влияние на судьбу нашей нации. Основной закон, в котором отражены чаяния и устремления всего нашего народа, принят, прежде всего, во благо подрастающего поколения. Будущее любой страны в руках таких, как вы, патриотичных, образованных, трудолюбивых, созидательных и отважных молодых людей. Именно целеустремленные представители нового поколения будут укреплять авторитет Казахстана и вести его к прогрессу. Я возлагаю на вас большие надежды". Касым-Жомарт Токаев

Президент Токаев также напомнил, что 1 июля вступит в силу Основной закон страны, который откроет принципиально новую веху в развитии страны. Подробнее об этом читайте по этой ссылке.