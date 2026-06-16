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События

В Щучинске пройдет Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын"

Международный военно-патриотический сбор молодежи &quot;Айбын&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 13:54 Фото: МО РК
С 21 по 27 июня в городе Щучинске Акмолинской области на базе учебного центра "Амандық" Военного колледжа имени Шокана Уалиханова состоится XII Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын-2026".

В этом году крупнейшая в стране площадка военно-патриотического воспитания примет свыше 900 участников в возрасте от 14 до 17 лет в составе 53 команд. Это прошедшие отбор сборные регионов Казахстана, военно-патриотических клубов Вооруженных сил, других силовых структур, военных колледжей и специализированных лицеев. Заявили о своем участии также команды из Азербайджана, Беларуси, Кыргызстана, России и Узбекистана.

Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын", фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 13:54

Фото: МО РК

В международной категории за Казахстан выступят кадеты Военного колледжа Министерства обороны имени Героя Советского Союза, Халық қаһарманы генерала армии Сагадата Нурмагамбетова. От Азербайджана – курсанты военных лицеев имени Гейдара Алиева и Джамшида Нахчыванского. Беларусь направит команду одного из старейших военно-учебных заведений страны – Минского суворовского военного училища. Кыргызстан будет представлен Национальным военным лицеем имени Героя Советского Союза генерал-майора Дайыра Асанова. От России на соревновательные площадки выйдут участники всероссийского военно-патриотического движения "ЮНАРМИЯ", объединяющего более 1,7 миллиона детей и подростков. За Узбекистан выступят воспитанники военно-патриотического движения "Ватан таянчи".

Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын", фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 13:54

Фото: МО РК

Программа сбора "Айбын-2026" включает военно-спортивные, интеллектуальные и творческие состязания. Участников ожидают военизированные кросс и эстафета, военно-тактическая игра "Күшіміз бірлікте", соревнования по стрельбе, неполной разборке и сборке автомата АК-74, подтягиванию на перекладине, робототехнике и интеллектуальная игра "Айбын дарыны".

Кроме того, будут организованы показательные выступления по спортивной стрельбе Action Air, профориентационная встреча "Біртұтас ел – біртұтас жер" и выставка современных образцов вооружения и военной техники.

Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын", фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 13:54

Фото: МО РК

"В этом году мы расширили программу, включив в нее новые образовательные и спортивные направления. Впервые пройдут соревнования по плаванию. В рамках Года цифровизации и искусственного интеллекта юные новаторы представят свои достижения в области цифровых технологий и ИИ. Наряду с этим воспитанники кружка Smart Sarbaz продемонстрируют практические навыки пилотирования FPV-дронов. Также состоится презентация инновационных проектов в сфере робототехники, информационных технологий и кибербезопасности", – рассказал председатель РОО "Детско-юношеское военно-патриотическое движение "Жас сарбаз" майор Мейирбек Мендыгалиев.
Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын", фото - Новости Zakon.kz от 16.06.2026 13:54

Фото: МО РК

Помимо этих мероприятий для участников подготовлена яркая культурно-познавательная программа. В нее войдут встречи с выдающимися спортсменами, общественными деятелями и военнослужащими, кинопоказы под открытым небом Aibyn Cinema, традиционный вечер у костра "Айбын жалыны", красочное шоу дронов, экскурсии по достопримечательностям курорта Бурабай и состязания по национальным видам спорта в этноауле.

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Айсулу Омарова
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