Касым-Жомарт Токаев поддержал новый принцип армейских традиций

Президент Касым-Жомарт Токаев 26 июня 2026 года посетил ХІI Международный военно-патриотический сбор молодежи "Айбын" и заявил, что Казахстан уделяет большое внимание всестороннему развитию подрастающего поколения, сообщает Zakon.kz.

Глава государства в своей речи подчеркнул, что перед страной стоит задача стратегической важности – воспитывать молодежь, которая понимает и близко к сердцу воспринимает главные ценности нашего государства: Независимость, Суверенитет, территориальную целостность страны, законные права и свободы наших граждан, превращение Казахстана в Справедливое, правовое, прогрессивное государство.

"Служба в армии должна стать важнейшим, ключевым этапом воспитания подлинных патриотов. Поэтому я поддержал инициативу, направленную на модернизацию армейских традиций в соответствии с принципом: "Адал азамат – Сарбаз – Отан қорғаушы" ("Ответственный гражданин – Воин – Защитник Отечества"). Отныне три главных этапа воинской службы – призыв, принятие присяги и демобилизация – будут проходить в новом формате, торжественно, в соответствии с государственной протокольной практикой. Новый церемониал придаст этим важным вехам особое значение и символизм, укрепит преемственность поколений и существенно повысит авторитет армии как среди молодежи, так и в обществе в целом". Касым-Жомарт Токаев

По словам Токаева, быть солдатом – это высокая честь, и каждый, кто достойно отслужил в рядах Вооруженных сил, должен пользоваться почетом и признанием нашего общества.

"Мы все вместе сделаем так, чтобы родители гордились своими сыновьями и дочерьми, выбравшими воинскую стезю. Другими словами, деятельный, ответственный патриотизм – это добросовестная работа на всех участках, включая воинскую службу. Уважение к государственным символам и гражданская ответственность должны стать основой мировоззрения каждого молодого человека. В современном мире, где бушуют войны, разгораются военные конфликты, налагаются санкции на государства, а глобальная обстановка становится все более непредсказуемой, равнодушие к собственной стране может обернуться тяжелыми последствиями для нас самих, для наших граждан". Касым-Жомарт Токаев

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Президент Токаев также напомнил, что 1 июля вступит в силу Основной закон страны, который откроет принципиально новую веху в развитии страны. Подробнее об этом читайте по этой ссылке.