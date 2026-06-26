Этнокультурные объединения получили от имени президента издания новой Конституции

В Алматы прошла торжественная церемония передачи новой Конституции Республики Казахстан представителям молодежного актива и креативных индустрий от имени президента, сообщает Zakon.kz.

Специальное издание с личным обращением Касым-Жомарта Токаева вручила заместитель премьер-министра-министр культуры и информации Аида Балаева.

Каждый из участников получил экземпляр Конституции с личным обращением президента, в котором глава государства выразил искреннюю признательность за плодотворный труд и вклад в построение Справедливого Казахстана.

Фото: Министерство культуры и информации РК

"Уверен, закрепленные в Конституции незыблемые ценности и принципы будут способствовать росту благополучия народа и всестороннему прогрессу страны. Пусть крепнет наше государство и процветает наша Родина", – говорится в обращении.

Приветствуя участников, вице-премьер отметила, что документ отражает фундаментальные ценности казахстанского общества.

Фото: Министерство культуры и информации РК

"Преамбула определяет важнейшие ценностные ориентиры, которые имеют принципиальное значение для всего общества. Это идея Справедливого Казахстана и принцип "Закон и Порядок", неукоснительное соблюдение прав и свобод человека и гражданина, единство и солидарность, межэтническое и межконфессиональное согласие. Эти положения особенно важны для нашей страны, где мир, взаимное уважение и доверие между людьми являются основой стабильности и поступательного развития. Конституция обращена не только к государственным институтам, но и к каждому гражданину, каждому общественному объединению, ко всем, кто своим трудом и общественной деятельностью укрепляет единство народа Казахстана", – подчеркнула вице-премьер.

Отдельно Аида Балаева остановилась на создании консультативно-совещательного института – "Қазақстан Халық Кеңесі", треть которого составят члены этнокультурных объединений страны. Остальные позиции будут пропорционально распределены между членами некоммерческих организаций и маслихатами.

Фото: Министерство культуры и информации РК

Таким образом, в лице Қазақстан Халық Кеңесі будет создан совершенно новый уникальный институт, способствующий выстраиванию конструктивного общественного диалога по принципу Слышащего и Справедливого государства.

15 марта на республиканском референдуме была принята Новая Конституция Казахстана. Редакция закрепила ключевые ценности Справедливого Казахстана и принцип "Закон и Порядок", усилила гарантии прав и свобод человека. Ключевыми новеллами документа являются создание однопалатного парламента – Курултая и Қазақстан Халық Кеңесі.

Ранее Касым-Жомарт Токаев поддержал новый принцип армейских традиций.