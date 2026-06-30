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Политика

Около 3,5 тыс. важных законов за 30 лет – Токаев об итогах работы двухпалатного Парламента

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 12:48 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 30 июня 2026 года выступил на совместном заседании палат Парламента, сообщает Zakon.kz.

Президент подчеркнул, что "сегодняшнюю встречу можно без преувеличения назвать событием исторического масштаба".

"Мы не просто завершаем очередную парламентскую сессию – мы подводим черту под целой эпохой в развитии Независимого Казахстана и открываем принципиально новую главу в летописи отечественной государственности. Уже завтра вступает в силу новая Конституция нашей страны. Наряду с Основным законом коренным образом обновится и система государственной власти. На смену двухпалатному Парламенту приходит однопалатный Курултай. В целом эти изменения наглядно отражают преемственность в историческом развитии Казахстана".Касым-Жомарт Токаев

Глава государства напомнил, что 30 лет назад был сформирован первый в истории Казахстана профессиональный Парламент.

"Обретя новый институциональный формат, законодательный орган более четверти века играл важную роль в укреплении государственности, формировании национальной правовой базы и становлении рыночной экономики. Масштаб проделанной работы впечатляет: за три десятилетия было принято порядка трех с половиной тысяч законов, причем каждый десятый из них был инициирован самими депутатами. У истоков нашей законодательной системы стояли многие выдающиеся государственные и общественные деятели, чьи заслуги получили признание и нашего народа, и международного сообщества. Их плодотворный труд, самоотверженное служение стране оставили яркий след в летописи нашего парламентаризма и памяти наших соотечественников".Касым-Жомарт Токаев

Президент отметил, что "Парламент всегда был созидательной структурой – он чутко реагировал на требования времени и запросы общества".

"Высший законодательный орган нашего государства объединил профессионалов из различных сфер общества во имя достижения общих целей. Благодаря этой синергии удалось сформировать высокую парламентскую культуру как в политическом, так и в законодательном измерении. Это один из важнейших показателей, подтверждающих зрелость Казахстана как развитой страны. Каждый новый парламентский созыв становился очередным уверенным шагом вперед, наглядно отражая эволюционный прогресс всей нашей нации".Касым-Жомарт Токаев

Ранее Касым-Жомарт Токаев поставил задачу улучшить систему государственного управления.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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