Токаев отметил вклад Парламента в развитие обратной связи с гражданами

Выступая 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента, глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил вклад депутатов в развитие обратной связи с гражданами, сообщает Zakon.kz.

Как подчеркнул президент, помимо озвученных им кодексов и законов, в фокусе деятельности Парламента находился огромный массив и других не менее важных вопросов.

"За период работы восьмого созыва депутаты подготовили свыше двух тысяч запросов, провели более 30 правительственных часов и 9 парламентских слушаний. Активно и плодотворно действовали профильные комитеты обеих палат. В будущем с учетом перехода к однопалатному Курултаю структура его комитетов должна отражать ключевые векторы и приоритеты государственной политики". Касым-Жомарт Токаев

Глава государства отметил, что все эти годы депутатский корпус кропотливо выстраивал действенную систему "обратной связи" с гражданами через реализацию партийных проектов и регулярные выезды в регионы для встреч с избирателями.

"В ходе общественных приемов граждан учитывались их требования и решались насущные запросы". Касым-Жомарт Токаев

По словам президента, Парламент стал подлинным центром притяжения для авторитетных ученых, экспертов и гражданских активистов.

"Эта уникальная интеллектуальная экосистема опиралась на Клуб экспертов при Сенате и Общественную палату при Мажилисе, которые содействовали организации продуктивного диалога и всесторонней экспертизе законопроектов". Касым-Жомарт Токаев

Ранее глава государства заявил, что адресная социальная помощь должна направляться действительно нуждающимся.