Историческое решение – Токаев о присоединении Amanat к партии "Әділет"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента высказался о присоединении Amanat к партии "Әділет", передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства особые слова признательности адресовал фракции и всем членам партии Amanat за активную и созидательную позицию.

"Вы на деле демонстрируете пример подлинного патриотизма и гражданской ответственности. На недавнем партийном съезде было принято важнейшее стратегическое решение о присоединении к новой партии "Әділет". Всецело приветствую и поддерживаю этот поистине исторический шаг", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, консолидация всех прогрессивных общественно-политических сил вокруг общенациональных ценностей и целей придаст значимый импульс проводимым в стране глубинным реформам.

"В конечном счете у всех нас одна цель – создание цивилизованного и передового государства, открывающего путь в светлое будущее для молодого поколения. У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Успешное развитие нашей страны нужно только нам самим. Если мы сможем сплотиться как единая нация, мы покорим любые вершины и достигнем всех намеченных целей. Мы укрепим устои нашей священной Независимости и построим справедливый, сильный, безопасный, чистый и передовой Казахстан. Я твердо верю в это! Самоотверженно трудиться на этом пути – сыновний долг каждого гражданина. Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие! Пусть будет вечной наша Родина!" – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Курултаю было поручено бережно развивать уникальную парламентскую культуру.