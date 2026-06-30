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Политика

Историческое решение – Токаев о присоединении Amanat к партии "Әділет"

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 14:08 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента высказался о присоединении Amanat к партии "Әділет", передает корреспондент Zakon.kz.

Глава государства особые слова признательности адресовал фракции и всем членам партии Amanat за активную и созидательную позицию.

"Вы на деле демонстрируете пример подлинного патриотизма и гражданской ответственности. На недавнем партийном съезде было принято важнейшее стратегическое решение о присоединении к новой партии "Әділет". Всецело приветствую и поддерживаю этот поистине исторический шаг", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

По его мнению, консолидация всех прогрессивных общественно-политических сил вокруг общенациональных ценностей и целей придаст значимый импульс проводимым в стране глубинным реформам.

"В конечном счете у всех нас одна цель – создание цивилизованного и передового государства, открывающего путь в светлое будущее для молодого поколения. У нас нет другой Родины, кроме Казахстана. Успешное развитие нашей страны нужно только нам самим. Если мы сможем сплотиться как единая нация, мы покорим любые вершины и достигнем всех намеченных целей. Мы укрепим устои нашей священной Независимости и построим справедливый, сильный, безопасный, чистый и передовой Казахстан. Я твердо верю в это! Самоотверженно трудиться на этом пути – сыновний долг каждого гражданина. Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие! Пусть будет вечной наша Родина!" – заключил Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Курултаю было поручено бережно развивать уникальную парламентскую культуру.

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