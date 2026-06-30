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Политика

Токаев освободил от должности зампредседателя АНК

Марат Азильханов, чиновник, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 15:31 Фото: akorda.kz
Марат Азильханов освобожден от должности. Об этом стало известно из распоряжения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает Zakon.kz.

Согласно официальной публикации Акорды за 30 июня 2026 года:

"Распоряжением главы государства Азильханов Марат Алмасович освобожден от должности заместителя председателя Ассамблеи народа Казахстана, заведующего Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации президента Республики Казахстан".

Марат Азильханов родился 3 января 1965 года в Казалинске.

В 1988 году окончил Карагандинский государственный медицинский институт, в 2000 году – Академию Комитета национальной безопасности, в 2019 году – Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева

Трудовой стаж начинал с врача городской больницы.

С 1992 по 2011 годы проходил службу в органах Комитета национальной безопасности.

С 2011 – 2013 годы был заместителем председателя Агентства по делам религий. Уже в 2013-2014 годах возглавлял это агентство.

В 2014 – 2016 годах являлся вице-министром Министерства культуры и спорта.

В 2016 – 2018 годы был ответственным секретарем Министерства по делам религий и гражданского общества.

2018 – 2019 гг. – ответственный секретарь Министерства общественного развития.

2019 – 2021 гг. – вице-министр Министерства информации и общественного развития.

В апреле 2021 года был назначен заместителем председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующий Секретариатом Ассамблеи народа Казахстана Администрации Президента РК.

Ранее указом Токаева Ерлан Карин был назначен первым заместителем руководителя Администрации президента.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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