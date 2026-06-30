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Политика

Курултаю поручено бережно развивать уникальную парламентскую культуру

Касым-Жомарт Токаев, президент Республики Казахстан, президент РК, глава государства , фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 13:59 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 30 июня 2026 года на совместном заседании палат Парламента озвучил ряд приоритетов, стоящих перед будущим Курултаем, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, нынешний депутатский корпус внес весомый вклад в укрепление международных позиций Казахстана как ответственной и влиятельной средней державы.

"Через активную деятельность в межпарламентских ассамблеях, зарубежные визиты и участие в представительных форумах наши законодатели выстроили доверительный и продуктивный диалог с иностранными коллегами и глобальными институтами. Важнейшим элементом нашей прагматичной внешней политики традиционно являлись Съезды лидеров мировых и традиционных религий. Секретариат этой авторитетной диалоговой площадки долгие годы успешно работал под эгидой Сената. Курултаю, который станет главным законодательным органом, предстоит обеспечить органичную преемственность по всем ключевым направлениям деятельности, сохранить глубокую институциональную память и бережно развивать уникальную парламентскую культуру", – сказал Токаев.

Президент подчеркнул, что высший представительный орган страны призван внести определяющую лепту в построение Справедливого Казахстана – государства равных возможностей для всех и каждого, а также активно работать в этом направлении.

"Уверен, что с честью реализуя свою ответственную законодательную миссию, Курултай будет всемерно содействовать утверждению в нашем обществе незыблемых принципов закона и порядка, трудолюбия и прогресса, чистоты и природолюбия", – выразил надежду президент.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил о важности продвижения домбры как национального бренда.

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Азамат Сыздыкбаев
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