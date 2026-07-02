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Политика

Завод за 100 млн долларов: крупный инвестор расширяет производство в Казахстане

Завод за 100 млн долларов: крупный инвестор расширяет производство в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 18:44 Фото: Акорда
Глава государства принял председателя холдинга Anadolu Group Камиля Сулеймана Языджи. В ходе встречи были обсуждены вопросы дальнейшего развития инвестиционного сотрудничества и реализации совместных проектов в различных секторах экономики, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент отметил, что компании Efes Kazakhstan и Coca-Cola Almaty Bottlers, входящие в состав холдинга, на протяжении многих лет успешно работают в нашей стране, создавая рабочие места и внося существенный вклад в привлечение инвестиций и налоговые поступления.

В свою очередь Камиль Сулейман Языджи проинформировал Главу государства о результатах работы компаний группы в Казахстане и перспективах реализации новых инвестиционных проектов.

В частности, за 30 лет Anadolu Group инвестировала около 1 миллиарда долларов, обеспечив создание более 10 тыс. рабочих мест.

Компания имеет пять заводов по производству напитков, а также приступила к строительству шестого предприятия в Актюбинской области с объемом инвестиций в 100 млн долларов.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан последовательно реализует курс на диверсификацию экономики, модернизацию промышленности и развитие производств с высокой добавленной стоимостью.

В этой связи была выражена заинтересованность в дальнейшем расширении деятельности Anadolu Group в Казахстане, в том числе за счет реализации экспортно ориентированных проектов в агропромышленном комплексе, а также других отраслях, направленных на внедрение инноваций и обеспечение устойчивого экономического роста.

Ранее сообщалось, что Казахстан укрепляет сотрудничество с одним из крупнейших портовых операторов мира.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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