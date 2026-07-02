Казахстан укрепляет сотрудничество с одним из крупнейших портовых операторов мира

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял управляющего и главного исполнительного директора AD Ports Group Мухаммеда Аль-Шамиси, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент отметил, что AD Ports Group зарекомендовала себя как один из ведущих мировых операторов в сфере морских перевозок и развития портовой инфраструктуры.

Собеседники обсудили перспективы расширения транзитно-транспортного потенциала Каспийского региона в рамках развития Среднего коридора.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, в ходе недавнего официального визита в Брюссель руководство Европейского союза и представители европейского делового сообщества выразили готовность расширить грузопоток по ТМТМ, признав его одной из ключевых транспортных артерий, связывающих Азию и Европу.

В ходе беседы особое внимание было уделено деятельности совместных предприятий в сфере грузоперевозок, а также развитию портовой инфраструктуры, включая строительство зерновых и грузовых терминалов.

В свою очередь Мухаммед Аль-Шамиси подтвердил стратегический интерес холдинга к долгосрочному сотрудничеству и укреплению партнерства в регионе.

AD Ports Group – это ведущий мировой портовый, промышленный и логистический оператор из Объединенных Арабских Эмиратов (Абу-Даби), созданный в 2006 году.

Ранее Токаев обозначил приоритет развития полного ядерно-топливного цикла.