Алатау меняет стратегию развития: Токаев подписал важный указ
Фото: wikimedia/Nikolai Bulykin
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, касающийся развития города Алатау, сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Акорда.
"Главой государства подписан Указ "О внесении изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан от 26 сентября 2025 года № 1015 "О некоторых вопросах развития города Алатау", – говорится в сообщении.
Документ направлен на совершенствование отдельных положений, регулирующих вопросы развития города Алатау.
Ранее сообщалось, каким образом город Алатау намерены трансформировать в международный экономический центр.
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