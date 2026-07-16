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Политика

Казахстан и Китай сближаются: Токаев рассказал о новых направлениях партнерства

Казахстан и Китай сближаются: Токаев рассказал о новых направлениях партнерства, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 19:47 Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином отметил, что с каждым годом между странами крепнут культурно-гуманитарные связи, сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Акорда.

"В прошлом году Казахстан посетили более 1 миллиона граждан Китая. В столицах двух стран открылись культурные центры. В нашей стране успешно функционируют мастерские Лу Баня. Это является еще одним свидетельством дружбы и взаимного доверия, сложившихся между двумя народами", – подчеркнул президент.

Глава государства обратил внимание на высокий уровень взаимодействия на международной арене.

Два государства придерживаются схожих позиций по вопросам глобального устойчивого развития и обеспечения безопасности.

В частности, налажены эффективные контакты в рамках ООН, ШОС, СВМДА, а также формата "Центральная Азия – Китай".

Казахстан и Китай сближаются: Токаев рассказал о новых направлениях партнерства, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2026 19:47

Фото: Акорда

По завершении встречи лидеров Казахстана и Китая были подписаны Программа и Дорожная карта торгово-экономического сотрудничества между правительством Республики Казахстан и правительством Китайской Народной Республики на период 2027-2030 годы.

Ранее сообщалось, что Токаев провел переговоры с Си Цзиньпином в Шанхае.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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