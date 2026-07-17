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Политика

Токаев назвал Си Цзиньпина великим лидером исторического масштаба

Токаев, глава КНР, церемония, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2026 13:38 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил выдающиеся руководящие качества Си Цзиньпина, стратегическое видение которого определяет развитие современного Китая, сообщает Zakon.kz.

Об этом глава РК 17 июля 2026 года сказал на Всемирной конференции по искусственному интеллекту.

"В моей стране председателя Си считают великим лидером исторического масштаба, под мудрым и уверенным руководством которого страна движется к новым впечатляющим достижениям в этом бурном, непредсказуемом и наполненном взаимной враждой мире. В октябре 2029 года Китай отметит 80-летие со дня провозглашения Китайской Народной Республики. Восемьдесят лет – это целая человеческая жизнь, и половину этого времени Китай боролся с пагубными последствиями политических и экономических потрясений".Касым-Жомарт Токаев

И всего за 40 лет, по словам главы государства, Китай добился невероятных успехов в своем развитии, полностью преодолев проблему бедности и став мировой сверхдержавой с широко диверсифицированной экономикой, включающей супервысокие технологии.

"Это достижение стало возможным благодаря ведущей роли Коммунистической партии и ее компетентного и исключительно способного лидера председателя Си Цзиньпина", – заключил Касым-Жомарт Токаев.

15 июля 2026 года Токаев по приглашению председателя Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай.

Уже на следующий день состоялась их встреча.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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