Партия "Әділет" представила в Туркестанской области программу развития регионов и поддержки бизнеса и АПК

В Туркестанской области стартовала серия встреч Республиканского предвыборного штаба партии "Әділет" с местными жителями. В центре внимания – проблемы села, развитие бизнеса, поддержка молодежи, защита исторического наследия и справедливость для каждого.

Поездка партийцев по регионам началась со встречи с представителями интеллигенции, предпринимателями, ремесленниками, аграриями и молодежью в Конгресс-холле Туркестана. Главную концепцию предвыборной программы "Әділетті болашақ үшін" презентовал заместитель председателя партии, кандидат в депутаты Курултая Рауан Кенжеханулы.

По его словам, документ включает 7 стратегических целей и 10 ключевых приоритетов, в основе которых лежит человек, его права, достоинство и условия для развития. А самое важное – партия намерена построить экономику возможностей, в которой каждый сможет добиться успеха благодаря своему труду, знаниям и ответственности.

Фото: партия "Әділет"

Встреча прошла в атмосфере доверия и открытости. Каждый желающий смог задать свои наболевшие вопросы и внести дельные предложения. Так, отвечая на вопрос о сохранении духовного наследия Туркестана, партийцы подчеркнули, что рассматривают культурный код как один из приоритетов политики. Запланированы системная защита святынь, развитие духовно-просветительских проектов и принятие специального закона о правовом статусе ремесленников, которые сохраняют историческую память народа.

В ответ на вопрос жителей о поддержке молодежи, трудоустройстве и развитии сельской местности представители партии "Әділет" озвучили планы по созданию 1 млн качественных рабочих мест, подготовке 100 тысяч специалистов в сфере искусственного интеллекта, открытию инновационных центров TUMO и инженерных школ. В программу также входят обеспечение сел высокоскоростным интернетом, льготное кредитование молодых предпринимателей и расширение каналов участия молодежи в государственном управлении.

Фото: партия "Әділет"

Важные вопросы инфраструктуры – питьевая вода, газификация, ремонт дорог и дефицит пастбищных земель – партийцы пообещали взять под жесткий цифровой контроль через механизм Цифрового тенге.

Жители региона получили исчерпывающие ответы на волнующие вопросы и поддержали озвученный план действий партийцев в случае избрания их кандидатов депутатами Курултая.

Как подчеркнул председатель партии "Әділет", руководитель Республиканского предвыборного штаба Айбек Дадебай, Туркестан – регион с высочайшим духовным и экономическим потенциалом. Сегодня открытый диалог с жителями продемонстрировал главное – глубокую веру людей в позитивные перемены.

"Мы пришли сюда не раздавать обещания, а слушать и работать. Каждый острый вопрос, поднятый жителями Кентау, Арыса, Саурана и самого Туркестана, будет находиться под нашим контролем", – заявил Дадебай.

Также в рамках поездки по региону запланированы отдельные встречи с аграриями, предпринимателями сферы туризма, спортсменами и тренерами. Партия "Әділет" предлагает развивать спортивную инфраструктуру на селе и ввести систему стимулирующих надбавок для тренеров за успехи их воспитанников.

Фото: партия "Әділет"

Официальный старт избирательной кампании партии "Əділет" по выборам депутатов Курултая состоялся 23 июля в Астане. По всей стране уже развернута масштабная инфраструктура: действуют 20 региональных, 226 территориальных штабов и работают около 30 тысяч доверенных лиц. С подробным текстом предвыборной программы "Əділетті болашақ үшін" можно ознакомиться на официальном сайте партии.

Изготовлено: Пресс-служба партии "Әділет".



Оплачено из средств избирательного фонда ОО "Партия "Әділет".



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