Эксперты назвали сильные стороны предвыборной программы партии "Әділет"

В Казахстане продолжается предвыборная агитация в рамках кампании по выборам депутатов Курултая, назначенным на 23 августа. Одной из семи политических партий, участвующих в выборах, стала "Әділет", представившая программу развития страны до 2031 года, сообщает Zakon.kz.

Документ уже получил первые экспертные оценки.

Политолог Эдуард Полетаев считает, что одной из особенностей программы стало стремление партии связать свои инициативы с принципами новой Конституции и предложить механизмы их практической реализации.

"Әділет" позиционирует себя как центристская партия нового поколения и политическая опора стратегического курса президента Касым-Жомарта Токаева. В основе ее политики – пять ценностей: справедливость, патриотизм, ответственность, трудолюбие и прогресс", – отметил политолог.

По его словам, программа охватывает практически все ключевые направления государственной политики – от экономики и государственного управления до социальной сферы, экологии, культуры и международного позиционирования страны.

В документе обозначены семь стратегических целей, среди которых увеличение обеспеченности жильем до 30 квадратных метров на человека, создание одного миллиона качественных рабочих мест, рост доли среднего бизнеса в экономике до 20%, повышение доходов сельских жителей, достижение продовольственной и энергетической независимости, а также масштабная цифровизация.

Отдельный блок посвящен развитию искусственного интеллекта. Партия предлагает обучить цифровым навыкам и работе с ИИ не менее пяти миллионов казахстанцев, интегрировать такие компетенции в школьное образование и образовательные программы вузов.

Социолог, руководитель Центра MediaLab Казахстанского института общественного развития Жаксыбек Жиеналиев считает, что программа делает акцент на расширении социальных возможностей граждан.

"Программа содержит конкретные инициативы, направленные на повышение благосостояния населения. Увеличение доли среднего бизнеса, создание одного миллиона качественных рабочих мест, повышение доступности жилья и модернизация 3,5 тысячи опорных сельских населенных пунктов позволят людям получать стабильный доход, улучшить жилищные условия и пользоваться современной инфраструктурой", – отметил эксперт.

По мнению Жиеналиева, важной частью программы является развитие человеческого капитала.

"Обучение пяти миллионов граждан работе с искусственным интеллектом и цифровыми технологиями позволит подготовить специалистов, востребованных на рынке труда. Это повысит конкурентоспособность молодежи и расширит возможности для трудоустройства на высокооплачиваемую работу. В целом программа связывает экономический рост с повышением благосостояния граждан", – считает он.

Социолог также обратил внимание, что программа ориентирована не столько на расширение социальной помощи, сколько на создание условий для самостоятельного развития граждан.

"Главный приоритет программы – не социальная зависимость, а стабильная занятость, доступное жилье и возможности для самореализации", – подчеркнул Жиеналиев.

В свою очередь Эдуард Полетаев считает преимуществом партии отсутствие парламентского прошлого.

"Привлекательность и свежесть предвыборной программы объясняется тем, что партия еще не имеет парламентского прошлого и не отягощена предыдущим политическим опытом", – отметил политолог.

Он также обратил внимание на тезис, вынесенный в преамбулу программы: "Мы заменяем практику обещаний культурой ответственности и компетентности".

Ранее партия "Адилет" опубликовала свою предвыборную программу.