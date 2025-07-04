Чиновников уволят или понизят в должности в Аксу: названа причина

Аким Павлодарской области Асаин Байханов сегодня, 4 июля 2025 года, рассказал о мерах, принятых после урагана, нанесшего серьезный ущерб региону, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что с 15 июня по 2 июля он находился в трудовом отпуске.

"Сразу после выхода из отпуска выехал в Аксу, проверил восстановление города после урагана, обрушившегося 19 июня. Эпицентр стихии пришелся на Аксу, где пострадало наибольшее число объектов. К сожалению, не обошлось без человеческих жертв – погибла жительница города Марина Пахомова", – написал Асаин Байханов в Instagram в пятницу.

По словам акима, семье погибшей оказана необходимая помощь: оплачена компенсация и сделана предоплата за комуслуги на два года, а также выделены средства на погашение имеющихся кредитов.

"Проделано много работы по восстановлению объектов, но тем не менее я не удовлетворен темпами. Поручил в трехдневный срок обеспечить уборку всех поваленных деревьев, особенно в мкр. Аксу, откуда получил наибольшее количество жалоб на бездействие коммунальных служб города". Асаин Байханов

Глава региона подчеркнул, что за слабую коммуникацию с населением в первые дни после ЧС акиму Аксу, его заместителю и руководителю аппарата объявлены выговоры.

"Акиму города поручено освободить от занимаемых должностей двух руководителей уполномоченных органов либо понизить их в должности". Асаин Байханов

19 июня 2025 года в Павлодарской области был зафиксирован штормовой ветер скоростью до 43 м/с. Стихия нанесла значительный ущерб инфраструктуре, вызвала отключения электроэнергии. В результате ураганного ветра один человек погиб, 16 – пострадали. 20 июня власти заявили о работе по оценке причиненного вреда.