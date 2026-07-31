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Политика

"Казахи и кыргызы – братские народы": Токаев сделал важное заявление в Кыргызстане

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 14:30 Фото: akorda.kz
Президент Касым-Жомарт Токаев сегодня, 31 июля 2026 года, принял участие в неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении глава государства выразил признательность президенту Кыргызской Республики Садыру Жапарову за традиционно теплый прием и инициативу проведения неформальной встречи.

"Казахи и кыргызы – братские народы. Нас связывает общность происхождения и судьбы. Дружба, доверие, родство и взаимная поддержка между нами – это священное достояние и вечные ценности, доставшиеся нам в наследство от наших предков. Сегодня Кыргызстан демонстрирует впечатляющие темпы роста. Мы искренне рады всем вашим достижениям. Благополучие Кыргызского государства – залог стабильности и устойчивого развития всей Центральной Азии. Безусловно, эти достижения стали возможными благодаря мудрому руководству и неустанным усилиям уважаемого президента Садыра Нургожоевича Жапарова", – заявил президент Казахстана.

По словам Касым-Жомарта Токаева, данная встреча – это хорошая возможность обсудить актуальные вопросы текущей повестки и определить дальнейшие приоритеты многостороннего партнерства.

"Интенсивность контактов на всех уровнях наглядно подтверждает общее стремление наших государств к созидательному взаимодействию во имя благополучия наших братских народов и процветания всего региона. Большим достижением в этом плане стало завершение процедуры подписания Договора о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве в целях развития Центральной Азии в ХХI веке. Этот исторический документ знаменует новую веху в нашем стратегическом партнерстве, формирует политический каркас регионального сотрудничества, основанного на взаимном доверии, уважении и ответственности за общее будущее наших братских народов", – подчеркнул президент Казахстана.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев прибыл в Чолпон-Ату для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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