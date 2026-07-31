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Политика

Токаев прилетел в Чолпон-Ату

Токаев, трап самолета, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 12:02 Фото: akorda.kz
Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 31 июля 2026 года, прибыл в Чолпон-Ату для участия в неформальной Консультативной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления пресс-службы Акорды, которая рассказала немного подробностей и поделилась серией фотографий с места событий.

Так, в аэропорту Касым-Жомарта Токаева встретил председатель Кабинета министров – руководитель Администрации президента Кыргызстана Адылбек Касымалиев.

Касымалиев, Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 12:02

Фото: akorda.kz

караул, Чолпон-Ата, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 12:02

Фото: akorda.kz

девушки, баурсаки, фото - Новости Zakon.kz от 31.07.2026 12:02

Фото: akorda.kz

Визит Токаева в Кыргызстан уже был ранее анонсирован.

Также мы рассказывали, что с 30 июля по 2 августа 2026 года на Иссык-Куле будут действовать временные ограничения движения транспорта. В эти дни там пройдут два масштабных события: международный чемпионат мира по гонкам на воде Formula 1 H2O и грандиозный музыкальный фестиваль ESCAPE FEST 2026. Из-за этого вылетающим с Иссык-Куля казахстанцам посоветовали приезжать в аэропорт за три часа.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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