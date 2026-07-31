"Все громче и весомее": президент Казахстана высказался о будущем Центральной Азии

Выступая 31 июля 2026 года на неформальной встрече глав государств Центральной Азии и Азербайджана в Чолпон-Ате, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о будущем региона, сообщает Zakon.kz.

Президент Казахстана считает, что уверенно растет роль Центральной Азии в глобальных процессах, голос региона звучит на мировой арене все громче и весомее.

"Ярким подтверждением этому стало избрание Кыргызстана непостоянным членом Совета Безопасности ООН. Пользуясь случаем, поздравляю президента Кыргызстана, уважаемого Садыра Нургожоевича Жапарова и весь кыргызский народ с этим историческим достижением", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что все принципиальные вопросы взаимодействия стран региона были обстоятельно обсуждены на прошлогодней встрече в Ташкенте.

"Высказанные тогда инициативы, в том числе по институциональному развитию Консультативных встреч, сохраняют свою актуальность и требуют тесной совместной работы с целью их реализации. Казахстан привержен достигнутым договоренностям, нацелен на дальнейшее продвижение созидательных инициатив, направленных на укрепление уз дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между нашими странами. Убежден, общими усилиями мы добьемся еще больших положительных результатов на пути к общему прогрессу. В завершение хочу пожелать туркменским друзьям, братьям успехов в проведении предстоящих мероприятий в рамках формата Консультативных встреч", – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил, что "казахи и кыргызы – братские народы". Также президент Казахстана назвал нынешний период самым успешным для Центральной Азии.