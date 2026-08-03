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Политика

Новый "золотой мост": в Казахстане строят трассу, которая сократит путь из Китая в Европу

техника, песок, строительство, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 12:22 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 3 августа 2026 года, в ходе телемоста рассказал о запуске проекта по прокладке новой автомагистрали Бейнеу – Саксаульск общей протяженностью 800 км, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, эта дорога призвана обеспечить не только межрегиональное сообщение, но и превратиться в ключевую международную транспортную артерию.

"Укрепляя связи внутри Казахстана, дорога станет также "золотым мостом" между Китаем и Европой. Проект напрямую соединит контрольно-пропускные пункты на границе Китая с портами Актау и Курык. В результате протяженность грузоперевозок из КНР в Европу сократится на 1 тысячу километров, а время доставки – до 3 дней".Касым-Жомарт Токаев
телемост, церемония, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 12:22

Фото: akorda.kz

В продолжение темы президент РК уточнил, что в системе ценностей казахского народа обустройство колодцев и возведение мостов издревле считается проявлением добродетели и заботы о людях.

"Другими словами, мы начинаем реализацию исключительно важной инициативы, которая послужит и нашему благополучию, и благополучию наших соседей. Автодорога Бейнеу – Саксаульск, несомненно, обретет статус ключевой транспортной артерии республиканского, регионального и трансконтинентального значения. Именно поэтому для данного маршрута наиболее точно подходит название "Аральско-Каспийская магистраль".Касым-Жомарт Токаев

Что еще сказал президент, выступая на телемосте, посвященном началу строительства автодорог Кызылорда – Саксаульск, Улгайсын – Саксаульск и Бейнеу – Саксаульск, можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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