Новый "золотой мост": в Казахстане строят трассу, которая сократит путь из Китая в Европу

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня, 3 августа 2026 года, в ходе телемоста рассказал о запуске проекта по прокладке новой автомагистрали Бейнеу – Саксаульск общей протяженностью 800 км, сообщает Zakon.kz.

По его мнению, эта дорога призвана обеспечить не только межрегиональное сообщение, но и превратиться в ключевую международную транспортную артерию.

"Укрепляя связи внутри Казахстана, дорога станет также "золотым мостом" между Китаем и Европой. Проект напрямую соединит контрольно-пропускные пункты на границе Китая с портами Актау и Курык. В результате протяженность грузоперевозок из КНР в Европу сократится на 1 тысячу километров, а время доставки – до 3 дней". Касым-Жомарт Токаев

В продолжение темы президент РК уточнил, что в системе ценностей казахского народа обустройство колодцев и возведение мостов издревле считается проявлением добродетели и заботы о людях.

"Другими словами, мы начинаем реализацию исключительно важной инициативы, которая послужит и нашему благополучию, и благополучию наших соседей. Автодорога Бейнеу – Саксаульск, несомненно, обретет статус ключевой транспортной артерии республиканского, регионального и трансконтинентального значения. Именно поэтому для данного маршрута наиболее точно подходит название "Аральско-Каспийская магистраль". Касым-Жомарт Токаев

Что еще сказал президент, выступая на телемосте, посвященном началу строительства автодорог Кызылорда – Саксаульск, Улгайсын – Саксаульск и Бейнеу – Саксаульск, можно узнать по этой ссылке.