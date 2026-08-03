#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+36°
$
473.59
544.68
5.94
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Выборы в Курултай
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Спецпроекты
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+36°
$
473.59
544.68
5.94
События

Токаев: Казахстан должен стать ведущим транспортным узлом между Европой и Азией

телемост с президентом, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 12:27 Фото: akorda.kz
3 августа 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о начале работ по расширению пропускной способности и комплексной реконструкции трасс Кызылорда – Саксаульск и Улгайсын – Саксаульск, общая протяженность которых составляет 774 км, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, к реализации проектов привлекут отечественные компании, что позволит обеспечить рабочими местами свыше 10 тыс. человек. После запуска магистралей грузопоток увеличится в 2,5 раза и достигнет 13,2 млн тонн ежегодно.

"Безусловно, данные проекты, внесут вклад в развитие национальной экономики и туризма, а также повышение благосостояния населения. Каждый такой проект органично встроен в транспортную систему всего Казахстана. Исторически сложившиеся вертикальные транспортные сети теперь дополняются горизонтальными связями. Главная цель – превратить нашу страну в один из ведущих логистических узлов, соединяющих Европу и Азию", – сказал президент.

Он отметил, что автомобильные перевозки в Казахстане практически сравнялись по уровню доходов с железнодорожным транспортом.

"Поэтому важной задачей является не просто строительство дорог, а создание современной цифровой экосистемы. Принятие Национальной программы поддержки отечественных перевозчиков с участием местного автопрома кратно усилит имеющийся потенциал. Все это позволит расширить транзитные возможности Казахстана. Дороги жизни в неосвоенных степях Приаралья сделают тупиковые прежде маршруты важными перекрестками ключевых транспортных коридоров Евразии. Принципиально важно завершить все запущенные сегодня проекты в строго установленные сроки – не позднее 2029 года. Для этого созданы все необходимые условия. Теперь пора переходить к их реализации. Уверен, общими усилиями мы успешно выполним поставленную задачу. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия!" – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

Во время телемоста по старту строительства автодорог Кызылорда – Саксаульск, Улгайсын – Саксаульск и Бейнеу – Саксаульск президент также отметил, что эти крупные проекты имеют особое стратегическое значение для нашей страны. Транспортно-логистическая отрасль является мощным локомотивом экономического роста Казахстана, находящегося на перекрестке важнейших путей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
президент РК Касым-Жомарт Токаев
12:11, Сегодня
Токаев дал старт строительству трех автодорог
техника, песок, строительство
12:22, Сегодня
Президент Казахстана: Новая трасса станет "золотым мостом" между Китаем и Европой
Токаев: ЕАЭС должен стать более гибким и эффективным
21:22, 08 мая 2024
Токаев: ЕАЭС должен стать более гибким и эффективным
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Главный тренер &quot;Ордабасы&quot; поделился впечатлением от победы над &quot;Тобылом&quot; в КПЛ
12:44, Сегодня
Главный тренер "Ордабасы" поделился впечатлением от победы над "Тобылом" в КПЛ
Андрей Назаров в бытность главным тренером ХК &quot;Барыс&quot;
12:31, Сегодня
"Бараны-русофобы": экс-тренер "Барыса" Назаров прокомментировал бан сборной России
Григорий Бабаян рассказал, что огорчило его в матче &quot;Астаны&quot; против &quot;Улытау&quot;
12:12, Сегодня
Григорий Бабаян рассказал, что огорчило его в матче "Астаны" против "Улытау"
Александр Овечкин
11:56, Сегодня
Овечкин не попал в ТОП-20 крайних нападающих НХЛ: лучший – россиянин Кучеров
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: