Токаев: Казахстан должен стать ведущим транспортным узлом между Европой и Азией

3 августа 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о начале работ по расширению пропускной способности и комплексной реконструкции трасс Кызылорда – Саксаульск и Улгайсын – Саксаульск, общая протяженность которых составляет 774 км, сообщает Zakon.kz.

По словам главы государства, к реализации проектов привлекут отечественные компании, что позволит обеспечить рабочими местами свыше 10 тыс. человек. После запуска магистралей грузопоток увеличится в 2,5 раза и достигнет 13,2 млн тонн ежегодно.

"Безусловно, данные проекты, внесут вклад в развитие национальной экономики и туризма, а также повышение благосостояния населения. Каждый такой проект органично встроен в транспортную систему всего Казахстана. Исторически сложившиеся вертикальные транспортные сети теперь дополняются горизонтальными связями. Главная цель – превратить нашу страну в один из ведущих логистических узлов, соединяющих Европу и Азию", – сказал президент.

Он отметил, что автомобильные перевозки в Казахстане практически сравнялись по уровню доходов с железнодорожным транспортом.

"Поэтому важной задачей является не просто строительство дорог, а создание современной цифровой экосистемы. Принятие Национальной программы поддержки отечественных перевозчиков с участием местного автопрома кратно усилит имеющийся потенциал. Все это позволит расширить транзитные возможности Казахстана. Дороги жизни в неосвоенных степях Приаралья сделают тупиковые прежде маршруты важными перекрестками ключевых транспортных коридоров Евразии. Принципиально важно завершить все запущенные сегодня проекты в строго установленные сроки – не позднее 2029 года. Для этого созданы все необходимые условия. Теперь пора переходить к их реализации. Уверен, общими усилиями мы успешно выполним поставленную задачу. Желаю всем крепкого здоровья, успехов и благополучия!" – подытожил свое выступление Касым-Жомарт Токаев.

Во время телемоста по старту строительства автодорог Кызылорда – Саксаульск, Улгайсын – Саксаульск и Бейнеу – Саксаульск президент также отметил, что эти крупные проекты имеют особое стратегическое значение для нашей страны. Транспортно-логистическая отрасль является мощным локомотивом экономического роста Казахстана, находящегося на перекрестке важнейших путей.