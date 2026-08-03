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События

Токаев дал старт строительству трех автодорог

президент РК Касым-Жомарт Токаев, фото - Новости Zakon.kz от 03.08.2026 12:11 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 3 августа 2026 года, в ходе телемоста дал старт строительству трех автомобильных дорог: Кызылорда – Саксаульск, Улгайсын – Саксаульск и Бейнеу – Саксаульск, сообщает Zakon.kz.

В своем выступлении президент заявил, что сегодня начинается строительство крупных проектов, имеющих особое стратегическое значение для нашей страны. По его словам, транспортно-логистическая отрасль является мощным локомотивом экономического роста Казахстана, находящегося на перекрестке важнейших путей.

"Дороги – артерии жизни. Государство неизменно уделяет первостепенное внимание развитию этой сферы. Наша цель – укрепить статус Казахстана как ключевого транзитного хаба Евразии. Я неоднократно говорил об этом. Как известно, наша страна служит главным мостом, соединяющим Европу и Азию. Основная часть сухопутных грузоперевозок между Востоком и Западом проходит через Казахстан. Поэтому формирование современной, передовой транспортной системы является стратегической задачей. В целом по стране проводится большая работа в этом направлении. В прошлом году была введена в эксплуатацию вторая линия железной дороги Достык – Мойынты, благодаря чему объем грузоперевозок вырос в 5 раз. Также была запущена железнодорожная линия в обход станции Алматы, что существенно сократило сроки доставки грузов. Самое главное, что столь масштабные проекты реализуются силами отечественных специалистов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства отметил, что вся эта работа демонстрирует огромный потенциал Казахстана в транспортно-логистической сфере.

"В прошлом году общий объем перевозок в стране вырос на 6% и составил около 37 млн тонн. В этом году завершится строительство железнодорожных линий Мойынты – Кызылжар и Дарбаза – Мактаарал, а в следующем году – Бахты – Аягоз. Кроме того, мы уделяем особое внимание автомобильной отрасли. В последние годы в Казахстане проводится масштабная модернизация автодорог. Успешно завершен ряд крупных инфраструктурных проектов. Наглядное тому подтверждение – трассы по направлениям Западная Европа – Западный Китай, Караганда – Алматы, Центр – Юг, Атырау – Астрахань, Талдыкорган – Усть-Каменогорск, Калбатау – Майкапчагай. За последние 5 лет объем автомобильных грузоперевозок увеличился вдвое. В прошлом году доход от этого вида услуг достиг 1,5 трлн тенге. Как известно, через Казахстан проходит 8 международных коридоров. По этим трассам ежедневно передвигается порядка 35 тыс. автомобилей. В прошлом году было построено и отремонтировано 13 тыс. километров дорог, 6 тыс. из них введены в эксплуатацию. В 2027 году пройдут полную реконструкцию автодорожные контрольно-пропускные пункты (КПП). Подобная масштабная работа будет проведена впервые за годы независимости страны", – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент сообщил, что в настоящее время дорожно-ремонтные работы охватили все регионы.

"Недавно началось строительство объездной дороги вокруг Сарыагаша и модернизация трассы Жезказган – Караганда. Наряду с этим по всей стране ведется работа по возведению жилого фонда, учреждений образования, здравоохранения, инженерных сетей и других объектов социальной инфраструктуры. Одним словом, сегодня Казахстан переживает грандиозный строительный бум. Безусловно, это наглядно подтверждает, что страна взяла курс на уверенный рост и перешла к качественно новому этапу модернизации", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Также Касым-Жомарт Токаев заявил, что автомагистраль Бейнеу – Саксаульск станет "золотым мостом" между Китаем и Европой. Президент подчеркнул, что Казахстан должен стать ведущим транспортным узлом между Европой и Азией.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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